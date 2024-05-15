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響應國際家庭日 教育部票選青壯老年三世代最關心議題是這些

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
聯合國訂定每年5月15日為「國際家庭日」，教育部今日上午舉辦記者會，倡議家務分工的概念。圖／教育部提供
聯合國訂定每年5月15日為「國際家庭日」，教育部今日上午舉辦記者會，倡議家務分工的概念。圖／教育部提供

聯合國訂定每年5月15日為「國際家庭日」，教育部今日上午舉辦記者會，倡議家務分工的概念，並揭曉「世代互動議題」的網路票選結果。研究發現，青年世代想知道對父母情緒失控怎麼辦，壯年世代想了解面對父母身體老化該做些什麼，老年世代最關心如何減輕孩子的壓力。

教育部在今年515國際家庭日推出2項主要活動，一項是「世代互動議題」網路票選，由國立空中大學協助彙整青年、壯年及老年等每個世代可能關注的14個不同議題，並由民眾上網票選出各世代最關切議題。

國立空中大學副校長唐先梅表示，過去已有許多研究證實代間互動有助建立和諧永續的家庭和無年齡歧視的社會，未來將依據投票結果，將民眾最關切的議題列為教育部委託研編的代間教育學習手冊內容。

研究結果發現，18歲以上、未滿36歲的青年世代最關心「有時因為生活小事，對父母情緒失控，該怎麼辦？」以及如何陪伴父母；36歲以上、未滿65歲的壯年世代最關心「當父母身體漸漸老化，我該做些什麼？」還有照顧年老父母的壓力等；65歲以上的老年世代最關心「我要如何照顧自己來減輕孩子的壓力？」並想了解如何以合宜的方式表達對孩子的關心。此項代間互動研究企劃，還預計針對不同世代，開發共30支短影音。

本年度國際家庭日，教育部另舉辦抽獎活動，只要參加各縣市家庭教育中心的親子共學或代間互動課程，上傳照片及心得，都可以參加抽獎，鼓勵民眾多多運用家庭教育中心的資源。

教育部 父母 青年

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