新政府520上任 全教總呼籲導正雙語政策、行政減量等錯誤政策

賴清德新政府520上任，國立中山大學校長鄭英耀將接任教育部長，全教總今日召開記者會，理事長侯俊良列舉多項教學現場問題，包括雙語政策、特教師生比、教師薪資、行政減量等等，呼籲新政府應盤點過往的錯誤政策並導正。

侯俊良表示，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法通過後，學校校事會議的程序沒有較大改善，甚至排除家長代表、教師代表參與，對現場造成信任危機。同時，新團隊應積極針對家長課責，擔起學生教育的重要責任，讓家庭教育和學校教育互相配合，否則現場還是會不斷發生校安、暴力、霸凌事件。

全教總專業發展中心葉蕙芬則表示，2018年開始推行的雙語政策，在教育現場形同災難，老師要翻譯專業名詞再教學，上課常常光是解釋名詞就花了很多時間。政府盼透過雙語提升競爭力，可說緣木求魚、適得其反，應正視沒有法源依據、傷害教學專業的政策，不要把學生當作白老鼠，保障學生受教權。

全教總特教委員會主委鍾正信說，去年特殊教育法修訂通過後，各界期待合理師生比1比8、心評專職化、調整特教加給，但教育部在子法修訂上的態度保守，例如只有國中階段師生比達到1比8，甚至有到1比15的。新政府應務實面對特教現場的困境，保障特殊生受教權益。

全教總法務中心主任林金財指出，教師薪資是本俸加上加給，包含主管職務加給、導師加給、特教加給、地域加給，但每次調薪都沒有加上導師與特教加給，新政府未來在處理調薪時，應該把老師的常態性薪資都列為調薪及年終獎金範圍。

全教總也提出新政府應落實行政減量、調整代課教師鐘點費、訂定五一勞動節為國定假日，且依法撥補退撫基金等期許，侯俊良表示，期待520後會是不一樣的教育部，能注重學生學習權益、重視家庭教育，讓台灣的教育在520後看到新的希望。