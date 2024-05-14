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【即時短評】留不住行政人才 親師衝突難遏

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員李宗霖（左）今開記者會，指有學校發生霸凌事件，老師直接到家長住處，希望不要啟動霸凌調查程序。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員李宗霖（左）今開記者會，指有學校發生霸凌事件，老師直接到家長住處，希望不要啟動霸凌調查程序。記者鄭惠仁／攝影

近年校園事件層出不窮，霸凌、性平案件最多，從通報到調查、結案耗時數個月，甚至更久，也造行政人員壓力大增，老師不想當行政人員，校長團體多年來向教育部爭取提升職務加給等措施未果，不想當老師會愈來愈嚴重。也因熟練事件處理的人留不住，親師言語衝突只會愈多不會減少，危機增加，非教育之福。

台南市議員李宗霖揭露一起校園霸凌事件，他也知道在萬千校園事件中，此案情節屬輕微，還有更多更嚴重的，曾有學生上學遲到1分鐘，老師就氣得把學生的早餐丟到垃圾桶，當然有果必有因，還須調查，但即使學生有錯，也非老師應有的作法，知能及溝通通技巧都亟待提升。

早年學生被霸凌，乃至老師被不公平對待，都是學校說了算，會有隱而不說的情形，隨著人權受重視，性別平等等相關問題都入法，而有性別平等教育法、性別平等工作法等為依循，做適時處置。不過，學生間口角、小衝突難免，講了一句讓人不舒服的話，或是未經同意勾個肩，就可能會被認為言語霸凌、性騷；特別是社群軟體時代，校園裡更是天天發生性平事件。

也因為這些校園事件愈來愈多，平權化的時代，已不是老師說了算，只要老師說出不窩心的話，都可能被認為不重視，甚至藐視學生權益。因為性平、霸凌事件多，學務主任、生教組長少人願意當，以致出現新來的老師被「半拜託、半強迫」擔任生教組長或學務主任，若拒絕並回原校，就要被申誡，但仍有老師寧願被記申誡，不願出任行政人員，問題嚴重可見。

老師普遍不願當學務主任、生教組長，2年1換或是1年1換的情形下，當事件發生，缺少嫻熟的處理人員，就容易擦槍走火，除了要提高老師願擔任行政工作的誘因，更應落實相關處理程序，只要處理時多點同理心，就可讓衝突減至最少。

主任 人權 校園 霸凌

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