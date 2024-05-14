不用記多組帳密 一組雲端帳號可登因材網等60教學平台

教育部「教育雲端帳號」與22縣市政府所轄國民中小學和全國高中職，以及大專院校的認證系統完成相關帳號整合，從國小、大專院校到海外台校及僑校、華校師生皆可使用。透過單一「教育雲端帳號」帳號，即可登錄中央、地方與民間62個多樣化教學應用服務與平台，有助於減輕師生需記憶多組帳密的負擔。

教育部表示，112年度教育雲端帳號已累積使用逾3500萬人次，為提供全國師生多元教學資源與數位學習服務，推動「教育體系身分認證單一簽入服務」，介接校園數位內容與教學軟體，包含教育部推動的因材網、Cool English、教育媒體影音、教育大市集及教育百科等，以及民間推動的教學平台如均一教育平台、學習吧、PaGamO等。

另外，雲端教學工具如微軟OFFICE 365、Google Workspace for Education等，與免費教科書學習資源包含康軒、南一、翰林、何嘉仁等，皆可讓師生藉由電腦、平板或手機等不同裝置以單一帳號即可使用各項數位教學資源，有利於推動數位教學與學習，以提升學生的學習成效。

教育部指出，為持續充實教育體系身分認證單一簽入服務的內涵和能量，歡迎優質教育應用服務的公部門或民間團體，申請介接「教育體系身分認證單一簽入服務」，透過公私協力機制，持續注入豐富且多元的教學及學習元素與內容，讓全國師生都有均等機會享受良好的數位學習資源與環境，以期達到教育資源合作、互補、共享的目標。