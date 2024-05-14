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台銀董事長呂桔誠為國育才 獲頒中山大學名譽博士

中央社／ 高雄14日電
台銀董事長呂桔誠獲頒中山大學名譽博士。圖/聯合報系資料照
台銀董事長呂桔誠獲頒中山大學名譽博士。圖/聯合報系資料照

國立中山大學今天舉辦名譽博士學位頒授典禮，校長鄭英耀頒發名譽管理學博士學位給台灣銀行董事長呂桔誠；表彰他在金融穩定、金融業務發展及深耕人才培育的貢獻。

呂桔誠家人及台銀員工特地南下觀禮，氣氛溫馨。呂桔誠致詞提到，「教育是改變家境不均等的良方」他與中山大學淵源甚深，33年前返台受邀在財務管理學系兼課，後來也受聘為管理學院及國際金融學院榮譽講座。

呂桔誠說，他對教育嚮往始於年少，國中時期就想當老師，高中時期明白信仰、立志奉獻，堅信信仰以外，改變生命最好的途徑就是教育。大學畢業後呂桔誠加入外資銀行，受主管栽培承擔重任，但心願仍未滿足，毅然辭去優渥職位赴美研讀，1990年返台，未忘懷教育夢想

呂桔誠回憶在中山大學任教時，「當時週間上班全力以赴，每週六一早就搭乘第1班自強號南下授課」，上完課後再趕搭火車回台北，持續10年半不曾間斷，就是希望影響這個時代的年輕人，也挖掘出許多優秀人才，一起加入團隊為國家服務。

鄭英耀致詞表示，呂桔誠在金融領域以推動永續發展兼容經營韌性的卓越成就聞名，他不僅是首名擁有財金背景的國營會副主委，任內推動多項國營事業再造工程，整體盈餘績效突飛猛進。

呂桔誠從事金融專業領域之餘，更懷抱年少時期的教育夢想，擁有投入金融教育的熱忱。自1991年起，便開始在中山管理學院財管系授課講學，共同指導研究生，2013年起受聘擔任管理學院講座教授，參與教育33年。

中山大學透過新聞稿表示，2021年政府頒布「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，中山大學積極籌設國際金融研究學院。在成立國金學院的過程中，呂桔誠邀集22家金融機構出資挹注，匯聚產官學研能量，使全台唯二的「南中山、北政大」2所國金學院，成為金融人才培育的重鎮。

中山大學指出，呂桔誠也橋接中山與以色列希伯來大學工商管理學院合作，安排學生赴以色列交流研習，2023年再度獲聘為國金學院榮譽講座，以其國際影響力，協助中山擴展國際合作，提升全球競爭力，貢獻良多。

中山大學 信仰 夢想

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