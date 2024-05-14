台灣文學系列講座大馬登場 朱宥勳描繪當代小說趨勢

台灣文學饗宴吉隆坡登場，台灣作家朱宥勳接受專訪表示，台灣最近10年小說發展趨勢是展現文學上3個刻度的過去、現在與未來，共同想像台灣的各種可能。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處與誠品馬來西亞聯手推出「2024台灣文學系列講座」，從5月起到6月邀請朱宥勳、馬翊航、劉克襄、馬世芳等台灣指標作家，透過「品讀」與「淺談」等主題與讀者探索台灣文學的迷人世界。

以銳利筆觸，描繪當代台灣眾生相的朱宥勳率先登場，與大馬讀者分享「時間是這樣貫通的：當代台灣小說趨勢觀察」。

朱宥勳接受中央社記者專訪表示，最近10年來的台灣當代小說發展趨勢是一方面朝向未來，另一方面也有朝向過去的傾向，「我們會非常在乎本土元素，怎麼樣想像我們的可能性，也在乎本土的元素如何向過去的傳統前輩結合。」

他指出，有作家以日治時代為創作背景，如楊双子與瀟湘神，也有以當代為主題的何玟珒及洪明道，更有作家關注全球熱點的台海問題，以及台灣面對中國、美國與不同國家的關係，因此會有黃崇凱的「新寶島」，與他自己的小說「以下證言將被全面否認」，都是不同風格的台灣作家。

朱宥勳指出，馬來西亞本身有複雜的族群與地緣政治問題，相信在彼此激盪之下產生不同的火花，大馬可能會有和台灣有不一樣的觀點，其中或有重疊部分。這就是台馬文學交流的最大意義。

他認為，馬華文學一直是台灣文學非常重要的刺激來源，台灣作家對馬華文學的印象就是「每個人都曾經在文學獎被馬華作家打敗過」。馬華作家在台灣有很強烈的一代一代傳統，從黃錦樹、李永平、張貴興，乃至到目前最年輕的鄧觀傑，都是代代有才人出。

朱宥勳說：「馬華文學有一個比較有趣的地方是，面對比台灣更加多元和複雜的環境，在語言元素的融合與寫作技法運用上，甚至於比台灣更前衛。」

另外，他強調，馬華作家對於自我認同議題的探索，令人印象深刻，「這會是和台灣有彼此借鏡的地方，也有很多同步的地方。」

出生於1988年的朱宥勳出版多部小說和非虛構寫作，以簡明的文字向社會大眾介紹台灣文學史，他於2021年出版「他們沒在寫小說的時候：戒嚴台灣小說家群像」與2022年出版「以下證言將被全面否認」，均獲得多項書獎。