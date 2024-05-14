建築博物館落腳台北！ 台灣建築文化中心預計2026開幕

台灣建築博物館落腳台北！文化部今日舉辦「2024年國際博物館日」啟動記者會，即將卸任的文化部長史哲致詞時，透露他在「畢業」前送給台灣社會與建築界一份大禮—台灣建築文化中心。文化部已選定鐵道部20號建物，作為台灣建築文化中心的基地。此一建物的建築體已整修完畢，文化部將投入1億6000萬元進行內部展場空間規畫及策展，預計2026年開幕。

建築界倡議台灣建築博物館多年，始終只聞樓梯響。史哲表示，建築是「我們社會裡最大型的雕塑」，象徵「台灣或社會的空間美學」，因此所有現代國家幾乎都有建築博物館，立委吳思瑤也倡議甚久。文化部特別選在鐵道部旁的20號倉庫打造台灣建築文化中心，「展覽先行、研究開啟」，希望能為台灣的建築脈絡留下記憶。他認為，鐵道部很適合做台灣建築展場，因為台灣的車站「事實上是台灣現代化建築的開啟」。

「建築文化中心」基地不算大。史哲表示，此一基地文化部與建築界都會勘過，大家先求有、不嫌小，「輕量出發、展覽先行」。

史哲表示，建築文化中心對於台灣的博物館群來講意義重大。如果大家認為台灣的建築美學可以迎頭趕上國際，就必須對自己的建築脈絡有所研究，「這就是博物館的意義」。他指出，建築是生活當中的大雕塑，「一個國家如果沒有建築文化中心，很難告訴國際台灣的生活美學是什麼。」