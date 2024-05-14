全教總指潘文忠「一錯三拖六沒有」 嘆少了力挺老師的教長

教育部長潘文忠將於520卸任，結束長達2600天的任期。全教總今天指出，潘文忠任內有「一錯、三拖、六沒有」，包含將校事會議調查小組改為全外聘、特教生應考問題、108課綱法定員額尚未編足等。全教總文宣部主任羅德水說，教學現場能感受到老師的熱忱大受打擊，因為他們「少了一個能力挺老師的教育部長」。

全教總今日召開記者會，列舉潘文忠任期內的「一錯、三拖、六沒有」。理事長侯俊良指出，潘文忠的「一錯」是他在卸任前公布的高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，7年來教學現場已經因為此法而遭濫訴、疲於奔命，學校沒有把關機制，導致老師及行政人員必須一直處理校事會議調查，如今還完全排除調查小組的家長會、教師會代表，這是他任期最後最重要的錯誤。

侯俊良點出潘文忠的「三拖」是幼教、特教、108課綱。幼教43年沒有調降師生比，好不容易降了，準公幼卻轉彎。特教的部分，每年全教總都仍接到許多特教學生申請應考服務時的問題，且投訴無門，教育部遲未統整各考試主辦單位，通盤檢討制度。

最後是配合108課綱的法定員額還沒編足，全教總秘書長劉欽旭說，他和教育部溝通21年，歷經多任教育部長，其中潘文忠是「將帥無能，累死三軍」。108課綱的國中小部分變動小、高中變動大，配合課程應增加一半人力，但目前沒有增加，人力沒有到位，只用鐘點費的方式累死高中職老師。

「六沒有」則是校安、導護、不適任校長、私校、加給等級與鐘點費。全教總認為，教育界7年來發生數起社會矚目的事件，老師因執行導護遭撞、國中生割頸案，不適任校長仍可回任教師，校園安全頻頻亮起紅燈，但潘文忠未思實質解決根本問題，只忙著做媒體危機處理。而攸關行政同工同酬的組長加給整併，以及中小學鐘點費長期落後公教薪資調幅等問題，亦無積極作為。

羅德水指出，民進黨團過去8年強調保護兒權與家長的教育選擇權，大方向是對的，但卻一面倒傾向學生和家長，不願同理老師的吶喊和無助。羅德水表示，在中小學的教學現場，能感受到老師的熱忱、工作士氣大受打擊，因為他們「少了一個能力挺老師的教育部長」。