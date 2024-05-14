影／全教總：一錯、三拖、六沒有　潘文忠努力了什麼

520新舊內閣交接前夕，全國教師工會總聯會上午召開記者會，針對即將卸任的教育部長潘文忠提出「一錯、三拖、六沒有」的多項批評。在任七年多潘文忠部長到底「努力」了什麼?

全教總理事長侯俊良表示，教育部長潘文忠將於520卸任，結束長達2600多天的任期。他除了為自己留下「任期最長的教育部長」的名號，還為台灣教育做了什麼「努力」呢？全教總用「一錯、三拖、六沒有」總結潘文忠部長的七年任期。

一錯：御任前錯推「仇師毀校」的解聘辦法教師解聘辦法自109年修正來，學校已為了不分輕重的投訴案件，召開大大小小的調查會議而人仰馬翻，期待教育部能將教師解聘流程導回正軌。

三拖：幼教、特教、108課綱，在潘部長任內經費、數量都快速成長的準公幼，成了劣質園所的續命符，看似解凍43年未調整的幼兒園師生比到1:2，卻在面對準公幼業者時轉彎。身障考生每年要參加各種考試，教育部遲未統整轄各考試主辦單位，通盤檢討制度問題，導致考生連要張白紙計算都要大費周章、四處陳情。