影／全教總：一錯、三拖、六沒有 潘文忠努力了什麼
520新舊內閣交接前夕，全國教師工會總聯會上午召開記者會，針對即將卸任的教育部長潘文忠提出「一錯、三拖、六沒有」的多項批評。在任七年多潘文忠部長到底「努力」了什麼?
全教總理事長侯俊良表示，教育部長潘文忠將於520卸任，結束長達2600多天的任期。他除了為自己留下「任期最長的教育部長」的名號，還為台灣教育做了什麼「努力」呢？全教總用「一錯、三拖、六沒有」總結潘文忠部長的七年任期。
一錯：御任前錯推「仇師毀校」的解聘辦法教師解聘辦法自109年修正來，學校已為了不分輕重的投訴案件，召開大大小小的調查會議而人仰馬翻，期待教育部能將教師解聘流程導回正軌。
三拖：幼教、特教、108課綱，在潘部長任內經費、數量都快速成長的準公幼，成了劣質園所的續命符，看似解凍43年未調整的幼兒園師生比到1:2，卻在面對準公幼業者時轉彎。身障考生每年要參加各種考試，教育部遲未統整轄各考試主辦單位，通盤檢討制度問題，導致考生連要張白紙計算都要大費周章、四處陳情。
六沒有：校安、導護、不適任校長、私校、加給等級和鐘點費，七年來，教育界發生數起社會矚目的事件，老師因執行導護遭撞、國中生割頸案，不適任校長仍可回任教師，校園安全頻頻亮起紅燈，造成人心惶惶。身為教育部長，未思實質解決根本問題，只忙著做媒體危機處理。而攸劇關行政同工同酬的組長加給整併，以及中小學鐘點費長期落後公教薪資調幅等問題，在潘部長握有決策權的任期內亦無積極作為。
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