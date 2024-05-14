葉丙成520入閣暫別網紅身分 昨錄不良大叔最後一集直播

卓內閣新人事520上任，國立台灣大學電機系教授葉丙成擔任其中一名政次，他目前主持Podcast節目《不良大叔》，昨天在臉書指出，昨天也是他去教育部服務前，以民間大叔身分的最後一集直播。

「不良大叔」由雜學校校長蘇仰志、葉丙成及兩人共同好友Bird所組成的3人團體，去年8、9月在影音社群媒體上竄紅，曾一舉站上Apple Podcast不分類第一名的位置，目前排名62，臉書每周有直播，3個留長髮的「中年男子聊天團體」，每周五花八門聊教育、人生等，甚至3人如何保養自己的長髮，笑點十足，頗受歡迎，有不少固定聽眾。

葉丙成將暫別網紅身分入閣，昨宣布520要去教育部服務前，以民間大叔身份最後一集直播，卸下《不良大叔》主持棒。不少網友在他臉書留言，有人指出，葉丙成沒當上台大校長 ，現在變成校長的主管，這一切都是命。祝仕途順風，但莫忘初衷。

也有網友表示，以後不是民間大叔，以教育部大叔的身分，希望依然直率（帥）。有人說，希望他當次長大叔就好，希望不會被現實打倒，以後只能當特別來賓了。但希望大叔不管什麼身分，都能在頻道上沒有包袱的做自己。

更有網友表示，謝謝大叔拯救台灣教育，期待“YA”教授帶起不一樣的教育思維。也有網友說，頭髮會剪掉了喔，也希望節目不是最後一集。