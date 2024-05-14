快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

葉丙成520入閣暫別網紅身分 昨錄不良大叔最後一集直播

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台大電機系教授葉丙成520將入閣擔任教育部政次。本報資料照片
台大電機系教授葉丙成520將入閣擔任教育部政次。本報資料照片

卓內閣新人事520上任，國立台灣大學電機系教授葉丙成擔任其中一名政次，他目前主持Podcast節目《不良大叔》，昨天在臉書指出，昨天也是他去教育部服務前，以民間大叔身分的最後一集直播

「不良大叔」由雜學校校長蘇仰志、葉丙成及兩人共同好友Bird所組成的3人團體，去年8、9月在影音社群媒體上竄紅，曾一舉站上Apple Podcast不分類第一名的位置，目前排名62，臉書每周有直播，3個留長髮的「中年男子聊天團體」，每周五花八門聊教育、人生等，甚至3人如何保養自己的長髮，笑點十足，頗受歡迎，有不少固定聽眾。

葉丙成將暫別網紅身分入閣，昨宣布520要去教育部服務前，以民間大叔身份最後一集直播，卸下《不良大叔》主持棒。不少網友在他臉書留言，有人指出，葉丙成沒當上台大校長 ，現在變成校長的主管，這一切都是命。祝仕途順風，但莫忘初衷。

也有網友表示，以後不是民間大叔，以教育部大叔的身分，希望依然直率（帥）。有人說，希望他當次長大叔就好，希望不會被現實打倒，以後只能當特別來賓了。但希望大叔不管什麼身分，都能在頻道上沒有包袱的做自己。

更有網友表示，謝謝大叔拯救台灣教育，期待“YA”教授帶起不一樣的教育思維。也有網友說，頭髮會剪掉了喔，也希望節目不是最後一集。

直播 葉丙成

延伸閱讀

信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

網紅培根信義區撒玩具鈔鞠躬道歉 警方依法送辦

曹香！holo兔田佩克拉「母親節料理企劃」破6萬人同接 族長開場裝兔媽秒破功

網紅「Mr.R」信義區撒錢釀踩踏恐違法 今午赴派出所作筆錄鞠躬道歉

相關新聞

全教總指潘文忠「一錯三拖六沒有」 嘆少了力挺老師的教長

教育部長潘文忠將於520卸任，結束長達2600天的任期。全教總今天指出，潘文忠任內有「一錯、三拖、六沒有」，包含將校事會...

葉丙成520入閣暫別網紅身分 昨錄不良大叔最後一集直播

卓內閣新人事520上任，國立台灣大學電機系教授葉丙成擔任其中一名政次，他目前主持Podcast節目《不良大叔》，昨天在臉...

學齡2歲入3歲班？公私幼不同調

台灣長期面臨幼兒園兩歲專班太少的問題，導致幼兒無校可念，教育部昨天召開會議，邀請教育、家長團體，討論「幼兒園三歲專班招收...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

公幼平價課留 7月起補助

教育部今年起推出公立幼兒園平價課後留園，孩童每月費用不超過兩千元，使幼兒園近期調查暑假課後留園人數，學生多有課留意願，但...

國際生新型專班 立委憂重演黑工亂象

教育部近年推動國際生「新型專班」，透過企業和國發基金補助，要求國際生畢業後留台兩年，滿足企業人才需求。有立委擔心重演過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。