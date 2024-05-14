國際生新型專班 立委憂重演黑工亂象

教育部近年推動國際生「新型專班」，透過企業和國發基金補助，要求國際生畢業後留台兩年，滿足企業人才需求。有立委擔心重演過去外籍學工、黑工爭議。教育部長潘文忠強調，幾所發生問題的學校已遭重罰、甚至退場，目前新型專班的規定更加明確，招生過程中也杜絕假仲介。

教育部透過「促進國際生來台及留台實施計畫」設置新型專班，與企業合作提供產學獎助金，開辦學士雙聯專班、兩年制學士專班等班型。國發基金最多提供新型專班生兩年、每人每年最多十萬元的「產學獎助金」，企業則提供每人每月至少一萬元的「生活津貼」。一一三學年度新型專班共核定卅五校、一二三班，並與一九七家合作企業。

但立委洪孟楷質詢時指出，過去有不肖學校、企業透過招收境外生或產學專班，把學生當廉價勞工甚至奴工，呼籲教育部辦理新型專班時確實督導，不要再重演過去的「黑工亂象」。立委林宜瑾也表示，雖已規定不得由校外機構辦理新型專班，仍可能會有漏洞，使仲介的手伸入。

潘文忠詢答時表示，過去辦理產學攜手合作專班時，有些學校的準備與心態不足，導致處理不當，影響台灣在國際的高等教育聲譽，幾所學校已遭教育部重罰、甚至退場。教育部後來修了相關規定，強力要求大專校院招生中不可有「假仲介」，入學通知、權利義務都要以當事學生的語言知會，使規範更明確。