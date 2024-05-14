公幼平價課留 7月起補助

教育部今年起推出公立幼兒園平價課後留園，孩童每月費用不超過兩千元，使幼兒園近期調查暑假課後留園人數，學生多有課留意願，但引發教師人力吃緊危機；教育部指出，七月起將補助加置照顧服務人力人事費，各協助公幼開辦延長照顧服務。

公幼寒暑假比照公立學校放假，若幼兒仍須到校上課，需分擔課留費用，平均每人八千到一萬元，教育部今年寒假起推動公幼平價課後留園，費用相對實惠，但因人力配套不足，許多幼兒園面臨教保服務人員不足的窘境。

全國幼教產業工會理事長許文菁說，偏鄉人力短缺，就算想外聘代課也聘不到人，多由園內老師輪流加班，長期不堪負荷。此外，偏鄉人少，廠商寒暑假不願送餐點食材，老師只好自己煮，同樣是問題。

全國教保產業工會理事簡瑞連表示，公幼實施平價課後留園的立意良好，卻缺乏缺配套措施。據她了解，少數公幼委外辦理課後留園，代表並非由園所教保服務人員提供幼兒課後保育照顧；據悉有公幼委託國小課留單位，四點放學後，幼兒被帶到國小教室留置，恐造成幼兒照顧品質現隱憂。

教育部國教署表示，自今年寒假起，補助延長照顧服務人員鐘點費或加班費，每小時至多四百元；另為協助各公立幼兒園均能開辦延長照顧服務，將於今年七月起補助加置照顧服務人力人事費。

教育部國教署說，現行公立幼兒園延長照顧服務，多數由園方自行辦理，僅少部分考量園內人力，委託民間團體辦理，尊重地方政府規畫；但委託民間團體辦理者，其照顧服務人員資格與人員配置，仍應符合幼兒教育及照顧法。