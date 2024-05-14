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學齡2歲入3歲班？公私幼不同調

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
由於幼兒園兩歲專班數不足，因此是否開放學齡兩歲的兒童，進入三歲專班就讀，引發諸多討論，各界立場仍不同。本報資料照片
由於幼兒園兩歲專班數不足，因此是否開放學齡兩歲的兒童，進入三歲專班就讀，引發諸多討論，各界立場仍不同。本報資料照片

台灣長期面臨幼兒園兩歲專班太少的問題，導致幼兒無校可念，教育部昨天召開會議，邀請教育、家長團體，討論「幼兒園三歲專班招收已滿三歲、但學齡未滿三歲幼兒」的可行性。但公立幼兒園認為不可開放，否則不利幼兒教育品質，私立幼兒園則認為有適度開放必要性；教育部國教署表示，將持續蒐集各界意見。

教育部近年雖擴大增設兩歲專班，仍無法滿足民眾需求，教育界分析，兩歲專班的設施設備、空間及師資，與三歲以上的班級不同，使教師人力、成本與規格更高，導致願意設置兩歲專班的園所較少。以空間而言，兩歲專班的廁所須設置在教室內，且生師比一比八，遠低於三歲以上班級的一比十二生師比。

但對於三歲專班招收學齡未滿三歲兒，全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，近年許多公立幼兒園中大班以「混齡」之名，已招收到學齡三足歲的孩子，若開放學期中招收學齡兩足歲的孩子，不只孩子可能適應不良，教學品質也會降低。

全教總幼委會副主委陳韻如也說，受少子化影響，許多三歲班未招滿，一旦開方便門，許多幼兒園恐不再開兩歲專班。她認為，兩歲專班教師的廁所也設在教室內，就是讓教師上完廁所後可盡快照顧孩子，避免分身乏術，與幼兒照顧品質有關。

教育部國教署表示，昨與會人員認為生理年齡滿三歲幼兒，仍在兩歲學齡階段，考量其發展成熟度、適應能力、生師生人力配比及設施設備等，尚未可到位、滿足學習需求，恐不利班級經營及教保服務品質，因此尚有疑慮，將持續蒐集社會各界意見。

幼兒園 廁所 教育部

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