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夷將．拔路兒表揚族語測驗績優生 鼓勵有助留學謀職

中央社／ 台北13日電

原民會主委夷將．拔路兒Icyang Parod今天表揚25名族語認證測驗績優生，鼓勵會說族語對留學、求職有益。這次最小考生年僅6歲，也有15歲通過高級認證，並有87歲長者期望更多人說族語。

原住民族委員會去年12月2日辦理原住民族語言能力認證測驗，共計6703名考生通過認證。今天特地舉辦活動，由夷將．拔路兒親自表揚25名通過族語能力認證測驗成績優異考生，他除聆聽考生用族語分享心得，也鼓勵年輕世代，會說族語對人生未來有許多幫助。

夷將．拔路兒舉例，包含對升學、出國留學、公費師資、報考原住民族公務員都有幫助，還可擔任族語老師、族語主播等。

原民會說明，通過認證的考生中最小年僅6歲，也有15歲就通過高級認證，後者為高中1年級，因為平常在家中就跟長輩用族語溝通，深感族語傳承很重要，他表示未來將再挑戰優級測驗。

同時也有通過初級測驗的87歲長者，他分享會跟妻子用族語對話，之所以到文化健康站報名參加族語認證測驗，是希望能帶動更多長者、年輕人一起說族語。

人生 原住民 語言

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