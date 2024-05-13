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北北桃與民間20家企業 推友善家庭職場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台師大家庭研究與發展中心主任林如萍教授指出，研究顯示工作與家庭相互干擾，確實會影響員工的工作滿意度，但員工參加職場的家庭教育相關活動，則有助提升工作的滿意度。記者李成蔭／攝影
台師大家庭研究與發展中心主任林如萍教授指出，研究顯示工作與家庭相互干擾，確實會影響員工的工作滿意度，但員工參加職場的家庭教育相關活動，則有助提升工作的滿意度。記者李成蔭／攝影

家庭教育常被忙於工作的現代人所忽視，過去雖然有企業願意宣導及籌辦相關活動，卻也單打獨鬥、不夠專業，新北、台北及桃園今攜手三市20家企業，推友善家庭職場聯盟，企業出資源辦免費家庭教育活動，鼓勵員工參與，盼家庭和諧、更能專注工作，也將推廣未來有更多企業加入。

現代人生活腳步繁忙，家庭教育漸被忽視，若想從校園著手，校園也難找到家長，過往即便企業有心辦家庭教育講座，也因為不了解情況而難找講師及方法。民眾分享，平時忙於工作，已經沒時間親子相處，對於家庭教育的知識更沒時間吸收。

新北教育局為響應515國際家庭日，今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」，教育局長張明文與教育部終身教育司科長楊雅婷共同主持，新北市議員陳儀君、洪佳君也到場。

張明文說明，他們結合三市家庭教育中心、企業及師大等專業策略聯盟，共同合開情感關係與經營、婚姻關係、親子關係、家庭資源管理、情緒教育及代間關係等6大主題24門豐富有趣的課程，服務橫跨三市20家企業。

台師大家庭研究與發展中心主任林如萍教授指出，研究顯示工作與家庭相互干擾，確實會影響員工的工作滿意度，但員工參加職場的家庭教育相關活動，則有助提升工作的滿意度。

研揚科技董事長莊永順表示，過往看到員工忙於工作，也沒時間額外參與其他講座及親子活動，因此由公司帶頭推廣，包括舉辦午間講座和創辦假日學校，許多員工間家庭關係更和諧，也都呼朋引伴參與。

研揚科技員工張育熒表示，之前參加的有關3C使用的課程中，成功地減少了孩子接觸不適當的廣告或相關資訊的情況，還僅減少了她與孩子因使用3C產品而產生的爭執，在上班時間可以更專注在自己的專業。

新北教育局今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」。記者李成蔭／攝影
新北教育局今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」。記者李成蔭／攝影
新北教育局今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」，局長張明文出席致詞。記者李成蔭／攝影
新北教育局今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」，局長張明文出席致詞。記者李成蔭／攝影
北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣，研揚科技董事長莊永順也大力倡議。記者李成蔭／攝影
北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣，研揚科技董事長莊永順也大力倡議。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區一樓國際會議廳剛好今中午就在舉辦家庭教育相關活動。記者李成蔭／攝影
寶高智慧園區一樓國際會議廳剛好今中午就在舉辦家庭教育相關活動。記者李成蔭／攝影
新北教育局今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」。記者李成蔭／攝影
新北教育局今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」。記者李成蔭／攝影

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