北北桃與民間20家企業 推友善家庭職場

家庭教育常被忙於工作的現代人所忽視，過去雖然有企業願意宣導及籌辦相關活動，卻也單打獨鬥、不夠專業，新北、台北及桃園今攜手三市20家企業，推友善家庭職場聯盟，企業出資源辦免費家庭教育活動，鼓勵員工參與，盼家庭和諧、更能專注工作，也將推廣未來有更多企業加入。

現代人生活腳步繁忙，家庭教育漸被忽視，若想從校園著手，校園也難找到家長，過往即便企業有心辦家庭教育講座，也因為不了解情況而難找講師及方法。民眾分享，平時忙於工作，已經沒時間親子相處，對於家庭教育的知識更沒時間吸收。

新北教育局為響應515國際家庭日，今於新店寶高智慧園區一樓國際會議廳舉辦「北北桃攜手友善家庭職場企業聯盟推廣活動」，教育局長張明文與教育部終身教育司科長楊雅婷共同主持，新北市議員陳儀君、洪佳君也到場。

張明文說明，他們結合三市家庭教育中心、企業及師大等專業策略聯盟，共同合開情感關係與經營、婚姻關係、親子關係、家庭資源管理、情緒教育及代間關係等6大主題24門豐富有趣的課程，服務橫跨三市20家企業。

台師大家庭研究與發展中心主任林如萍教授指出，研究顯示工作與家庭相互干擾，確實會影響員工的工作滿意度，但員工參加職場的家庭教育相關活動，則有助提升工作的滿意度。

研揚科技董事長莊永順表示，過往看到員工忙於工作，也沒時間額外參與其他講座及親子活動，因此由公司帶頭推廣，包括舉辦午間講座和創辦假日學校，許多員工間家庭關係更和諧，也都呼朋引伴參與。