教育部長潘文忠在任7年、2645天 最大挑戰是3年疫情

教育部長潘文忠前後在任7年、共2645天，任期將在5月19日屆滿，今日是他最後一次在立法院教育及文化委員會備詢。有立委詢問任內最大挑戰，潘文忠表示是3年疫情，當時中央及地方政府努力保障孩子的考試、學習不受影響，「慶幸台灣走過來了」。

立委陳培瑜今日在立法院教文會質詢時表示，在國教議題上看到潘文忠非常多積極作為，包含國民教育法、特殊教育法、校園霸凌防治準則修正等等。立委吳沛憶也說，潘文忠是第一個透過公開直播和學生對談討論108課綱的部長。

立委范雲整理了潘文忠任內的3大功勞，包含解決代理教師權益保障十多年的問題，不設條件讓代理教師領全年薪資；還有在性別平等教育上立場堅定，遇到困難勇於溝通；第三個是透過國教法解決不適任校長、教師輔導團、學生申訴權益問題，大修60幾個條文，都是大家看不見的苦工。

潘文忠表示，任期到5月19日共2645天，過程中面對多項衝擊，其中，108課綱課程改革的工程龐雜，但審議過程完全公開，包含學生代表在內，有各界參與，讓大家完整共同討論。綜整各界意見後花了2年9個月開會，他幾乎親自主持每一場會議。

而對潘文忠來說，他表示，最大的挑戰是3年的疫情，當時全世界有多國學生因疫情中斷學習，但台灣藉由中央、地方政府的共同努力，保障孩子的考試、學習發展不受疫情影響，「慶幸台灣走過來了」。

另一方面，令潘文忠感到遺憾的是部分校園發生的個案，加上社會環境大幅變化，影響孩子的心理、情緒，因此他認為在校園自傷、自殺問題上一定還要持續努力。尤其學生輔導法的修法未竟，包含中小學人力結構，以及專輔人員、輔導教師的任務分工在內，應有更好的機制支持台灣未來發展上的需求。