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立委憂新型專班重演黑工爭議 教長：問題學校已遭重罰

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會列席就「大學推動國際招生及臺灣優華語計畫之執行成效及檢討」進行專題報告，並備質詢。記者林伯東／攝影
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會列席就「大學推動國際招生及臺灣優華語計畫之執行成效及檢討」進行專題報告，並備質詢。記者林伯東／攝影

教育部近年推動國際生「新型專班」，透過企業和國發基金補助，要求國際生畢業後留台2年，滿足企業人才需求。有立委擔心重演過去外籍學工、黑工爭議，對此，教育部長潘文忠強調，幾所發生問題的學校已遭重罰甚至退場，目前新型專班的規定已更加明確，招生過程中不准假仲介的情形。

教育部的「促進國際生來台及留台實施計畫」，基於國內產業發展人才需求開辦新型專班，與企業合作提供產學獎助金，開辦學士雙聯專班、2年制學士專班等各班型，以STEM、金融及半導體相關領域為優先。113學年度新型專班共計核定35校、123班、2301人、197家合作企業。

此類新型專班學生將獲國發基金提供每人每年至多10萬元、最多補助2年的「產學獎助金」，與企業提供每人每月至少1萬元的「生活津貼」。學校招收國際生畢業後需履行在台就業義務2年，滿足企業的人才需求。

立委洪孟楷質詢時指出，過去有不肖學校、企業透過招收境外生或產學專班，把學生當廉價勞工甚至奴工，呼籲教育部在辦理新型專班時應確實督導，不要再重演過去的黑工亂象。立委林宜瑾也表示，雖然現行已經規定不得由校外機構辦理新型專班，仍擔心會有漏洞，詢問是否有名目可能讓仲介的手伸進來。

潘文忠回應立委質詢時表示，過去辦理產學攜手合作專班時，有些國內學校的準備和心態不足，處理不當，影響台灣在國際高等教育的聲譽，幾所學校有遭教育部重罰，甚至已經退場。

潘文忠指出，教育部後來修了幾項相關規定，都是以此為基礎，強力要求大專校院，在招生過程中不准假仲介的情形，且入學通知、入學說明、權利義務都要用當事學生的語言知會，而新型專班的各樣規範也是更加明確。

教育部 林宜瑾 潘文忠

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