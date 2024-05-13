教部今討論開放2歲兒念3歲班 教團反對

幼兒園兩歲專班太少，許多2歲幼兒從托嬰中心畢業後，面臨沒學校可念的狀況。教育部今天下午開會討論3歲班招收2歲幼兒議題，全國教育產業總工會上午發布新聞稿表示反對，呼籲教育部廣增2歲專班才是解方。

教育部今天下午召開「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條修正草案會議，討論教保服務機構未設置或所設置之2歲專班已無招生餘額，而「3歲專班」尚有餘額者，是否「招收學齡未滿3歲，而於當學年度當月滿3歲之幼兒」。

全國教育產業總工會表示，教育部一直在踩紅線，之前開放未滿2歲可進入2歲專班，如今企圖開放未滿3歲學期中可進入3歲專班，這些都對孩子不利。

全教產表示，近年許多公立幼兒園中大班以混齡之名，已招收到學齡3足歲的孩子，接下來若開放學期中招收學齡2足歲的孩子，這種學期中的新生將讓師生都必須從頭開始，彼此恐適應不良，勢必也降低教學品質。

此外，全教產也認為，幼兒園老師若將心力都放在2歲幼兒的照護上，就無更多心力引導中大班的孩子於各領域之發展，對孩子、對家長，其實是不公平的。

全教產表示，由於3歲專班以上已進入教育階段，而2歲專班則主要是照護功能，以奶瓶加尿布為主軸，兩個階段目標及內涵大異其趣；而且2足歲的師生比與3足歲的師生比截然不同，混齡在一起，原本的幼教老師將非常辛苦。

全教產認為，幼教老師的專長是教學、不是當保姆，兩者師生比也因為發展差異本來就不一樣，人力結構、人數本就不同，而且三歲以上班級的遊樂設施、洗手台等均適合3至6歲的孩子，缺乏2歲專班才有的基本配備，教育部如此急就章地混齡，只為解決2歲專班不足的問題，相當不智。

全教產認為，用混齡取代專班是政府的模糊政策，建議教育部廣增「2歲專班」、並將3歲1:12、兩歲1:8的生師比再調整至1:10與1:6，這樣的教保品質才能達到三贏的局面、也可解決相關問題