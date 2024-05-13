教育部推新南向、國際生計畫 學位生占一成

中國大陸疫情以來暫停陸生來台，我國境外生人數仍有上升趨勢，108學年外國學位生人數為3萬1811人，112學年成長到3萬7062人。教育部今表示，透過新南向專班、促進國際生來台及留台實施計畫等，期待招收更多國際生來台，並充實產業所需人才。

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部部長潘文忠列席就「大學推動國際招生及台灣優華語計畫之執行成效及檢討」進行專題報告，並備質詢。

潘文忠表示，依據教育部統計處資料，112學年境外生人數為11萬6038人，學位生為6萬7299人，占學生總數10.6％。108學年至110學年受疫情影響及各國邊境管制政策因素，非學位生人數受到影響，但外國學生及僑外生人數仍逐年穩定成長。

108學年外國學位生人數為3萬1811人，112學年成長到3萬7062人；含港澳生的僑生學位生人數從108學年的2萬3366人，112學年成長到2萬8109人；大陸學生人數則受到對方暫停學位生來台影響，108學年有8353人，112學年剩下2128人。

其中，因新南向計畫的推動，112學年來自新南向國家的境外生計7萬1012人。境外學位生主要三大來源國均為新南向國家，分別為越南（1萬8930人）、印（1萬100人）及馬來西亞（1萬97人）。

教育部透過推動「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」、「促進國際生來台及留台實施計畫」及「高等教育深耕計畫主冊專章－國際化行政支持系統」，因應不同國家學制、留學規定，提供大專校院招生彈性措施，並協助學校建立國際化的教學與學習環境，強化國際生來台就學適應及輔導其畢業後留台服務。

同時，為擴大吸引美歐地區學生台研習華語，教育部自110年10月起推動「台灣優華語計畫」，透過大學「校對校」合作推動華語文教育雙向交流，目前已完成第4期計畫徵件。自110年至112年共計483名外國學生透過優華語計畫來台研習華語，並已選送102名華語教學人員赴美歐紐澳地區授課。

潘文忠表示，面對內、外部環境的迅速變化及國際人才競爭，教育部透過放寬招生規定、推動各項國際招生計畫及協助大學營造國際化之環境等策略，期能招收更多國際生來台，以充實產業所需人才，並藉跨部會合作與國際合作，促進華語文教育的推廣。教育部仍會持續積極蒐集各方意見，作為未來相關政策評估、推動的參考。