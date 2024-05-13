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TOEFL測驗啟動獎學金計畫 60名額最高補助1.2萬

中央社／ 台北13日電

TOEFL（托福）測驗的台灣區總代理忠欣公司今天宣布，為培育國際學術研究人才，將啟動高等教育學術研究獎學金計畫，開放大專生申請，共60個名額，最高補助新台幣1.2萬元。

TOEFL（托福）測驗的台灣區總代理忠欣股份有限公司發布新聞稿，忠欣公司與美國教育測驗服務社（ETS）長期以協助增進國家英語力為目標，於台灣推出「TOEFL ITP®測驗-高等教育學術研究獎學金計畫」，鼓勵青年學子具備學術研究與學術英語能力，培養國際人才。

忠欣公司執行長巴士誠表示，TOEFL ITP®測驗的研發，是為了評量EFL（English as a ForeignLanguage）學生在接受英語授課時的學術英語能力，自1965年至今為超過50個EFL國家所用，台灣的大專校院在開設EMI全英語課程時，也可以採用作為語言標準的參考工具之一。

「TOEFL ITP®測驗-高等教育學術研究獎學金計畫」於即日起至10月20日開放申請，居住在台灣並就讀於中華民國立案大專校院的學生，且在申請日截止前取得TOEFL ITP®測驗的有效成績就能申請，共提供60個名額，經過審查後，將於11月20日通知獲選訊息。

獎學金分為研究計畫組和國際發表組，在2023至2024年獲得國家科學及技術委員會「補助大專學生研究計畫」審定合格者，可申請研究計畫組，共50個名額，每人可獲得8000元；在2023至2024年獲得海外國際期刊或國際研討會發表資格且為第一作者的學生，可申請國際發表組，共10個名額，每人可獲發表補助1.2萬元。

美國 英語能力 語言

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