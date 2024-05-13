桃園高中生遭剪髮霸凌 教長潘文忠：待調查結果出爐

網上流傳桃園市某高中霸凌影片，影片中一名女學生遭亂剪頭髮，引發全台關注。對此，今日立委在立法院教育及文化委員會上問及此事，教育部長潘文忠表示，現行校園霸凌防治準則經過非常嚴謹的過程修訂，調查小組有一半人員為外聘，此案會等到調查結果出來再做說明。

桃園市大園區某高中上周傳出校園霸凌，一名女學生遭女同學甩巴掌、亂剪頭髮，並傳出校方「假和解」、加害者「假道歉」的情況。受害女學生家人事後提告，但有議員昨爆料，涉嫌霸凌的女同學道歉後，反過來對受害者提告公然侮辱。

教育部今年修正發布校園霸凌防制準則，立委萬美玲在立法院教育及文化委員會上針對桃園霸凌案表示，這所學校並未按照準則流程處理霸凌事件，可見霸凌防治準則上路後各校一知半解，還需加強宣導。

潘文忠回應立委詢問時表示，霸凌防治準則修訂過程非常嚴謹，花了很長的時間溝通對話，但確實發布至今時間短，雖然已經辦了幾場的宣導、說明，但還需要持續做。被問到此案的調查情形時，潘文忠指出，學校組成的調查小組有一半人員是外聘委員，此案目前還沒有調查結果，一切都會等到調查結果出來再做說明。

另外，萬美玲表示，由於教官退場政策，目前教官遇缺不補，透過學務創新人力來補充校安人力。事發學校原本4名教官如今只剩2人，要補人力「補不進來」，現行學校位處偏遠、交通不便，往往沒有人要去擔任學創人力，造成校安人力不足。