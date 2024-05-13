台灣史巨擘 曹永和故居面臨都更危機

台大附近溫州街五十二巷原矗立四棟共八戶日治時期官舍，台灣史研究巨擘曹永和、人類學家陳奇祿等學者生前都曾長住此巷，為台灣文史開創重大貢獻。去年底官舍所有權人台大拆除其中一棟變停車場，另三棟也面臨都更危機，文史學者與文資團體正積極搶救，盼留住台灣重要文化場景。

北市文化局表示，去年起因該巷旁邊住戶有都更需求，希望與台大合作，依文資法先請文化局了解這些官舍有無文資價值，當時文資委員現勘後認為無價值，台大才先拆一號、三號雙拼棟。經文資人士提出新事證後，巷內雙號側官舍今明將重新會勘，單號側五、七號這棟新事證在認定程序中。

台北帝大 首批建造校舍

這些官舍是台大前身「台北帝國大學」一九三〇年建造的首批校舍，在甲乙丙丁分級屬乙種官舍，種類和近年也曾險遭拆的高等官舍俞大維故居、屬私宅的臺靜農故居不同。

關注大安區文史的台灣故鄉文史協會表示，他們早在二〇一八年就提報此區為「聚落建築群」，一直遭北市文化局冷處理。去年底赫然發現已有官舍遭拆，緊急聯合其他單位提出曹永和等人曾居此處等新事證，希望搶救這片僅存的帝大官舍聚落群。

自學起家 深受國際注目

該巷中六號官舍，是曹永和從廿七歲起在此住四十二年之處。曹永和文教基金會指出，這正是曹永和在時任台大歷史系教授楊雲萍等人引薦下，進入台大圖書館工作的奮鬥時光起點。他以僅台北第二中學校畢業的學歷，自學發表眾多台灣史論文，深受國際注目，開創以台灣島為主體研究的「台灣島史」概念。

「他在三十年前就提出這種宏觀看法，改變整個對台灣歷史的觀點與學習角度，非常了不起。」中研院台灣史研究所研究員鍾淑敏表示，早期研究台灣歷史都是從台灣當做中國邊區的角度，曹永和則從台灣地理區位、海洋航路重新看待，深刻影響之後台灣史研究。

曹永和基金會董事長、中研院台史所研究員林玉茹則說，曹永和還是荷據時期台灣史研究先驅，在自己不斷研究學習外，也鼓勵學生發表作品，眾多教導、指導學生都已是台灣史重要人物。

林玉茹說，曹永和可說是自學的角色典範，從沒有大學文憑，一路贏得國際史學界肯定，獲聘台大兼任教授、中研院兼任研究員，乃至獲選中研院士，一路生命史就像凸顯台灣史從被壓抑到百花齊放的過程。她認為，台大應思考如何透過曹永和故居等價值，發揮效應來回饋社會。

台大表示，二、四、六、八號，北市府文化局還在文資審議中，台大會經文化局審查結果確認不具文資價值後，才會進一步做綜合評估。