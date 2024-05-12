教保員上班調酒PO網 停職調查

新北市鶯歌區一間準公共化幼兒園日前有教保員將在園內調酒的畫面，貼上社群平台，影片還標註「3%而已很收斂了啦」，教育局指出，經園方調閱監視器及與當事者釐清後，2名教保員確有於園內調製酒類飲品並飲用，確認全園幼兒都沒有飲用，2位教保員即刻起停職接受調查。

鶯歌區一名幼教老師日前疑在幼兒園內調酒，影片被其他老師貼上限動，畫面呈現老師將3%酒精飲料、蒟蒻汁、汽水等混合調製，老師嘻笑外還說「要不要來一杯？」影片上也標註「早餐就是葡萄汁配蒟蒻，健康和快樂、一杯不夠，量杯才來湊」，文末還標註「好好睡、乖乖睡、一暝大一寸。」讓人不禁擔心幼童是否攝入酒精。

由於一旁還有幼兒，讓外界憂心，該園所總公司人員強調，幼童絕對沒有因此飲用到酒精性飲料。

教育局表示，接獲通報後立即要求園所調閱監視器畫面釐清，教職員上班時間應嚴禁喝酒且不得從事與公務無關行為。若該園教師因飲酒確有不當對待幼生情事，將依「教保服務人員條例」認定裁處，行為人最重可裁處60萬，且終身不得擔任教保服務人員，另幼兒園最重可裁罰6萬元並解除契約。