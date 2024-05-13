跳脫升學枷鎖！EF海外留學協助找好「跳板」直通國際名校 善用環境讓天賦發光

台灣的教育制度壓得學生喘不過氣？PISA 針對全球各國15歲學生的一項調查顯示，台灣只有43%學生認為自己「已找到滿意的生命意義」，比例是全球倒數第二低，僅高於日本。越來越多家長為了讓孩子找回自信、熱情和價值感，紛紛選擇海外升學，讓孩子及早接受國際教育，在更開放、自由的教育環境中培植實力，成為搶手的國際型人才。

EF留學經理Natalie說明海外先修直升大學趨勢。 圖／李清宇攝影

EF留學機構擁有將近60年國際教育經驗，留學經理Natalie表示，台灣學生在傳統體制下，不論學習狀況如何，跟國際學生相比，在校成績GPA還是較不佔優勢的，但如今升學管道多元，只要孩子願意跟著專業留學顧問團隊的規劃，紮實學習，一樣有機會進入海外理想大學。

據Natalie第一線觀察，近年台灣學生出國讀書年齡有下降趨勢，很多高中生不適應台灣的教育體制，或是已確定未來志向想要提早準備，不需要等到高中畢業，就能先修習EF西雅圖校區的速成課程，在半年到11個月內提升學術語文能力並且免托福直升美國兩年制社區大學，兩年後將取得華盛頓州高中文憑和副學士文憑，接著轉學至美加知名大學續接大三、大四課程，獲得名校學士文憑，加拿大亦有相關課程， Natalie說，「依照我們輔導的經驗，越來越多學生國中畢業就規劃出國讀書，把EF海外升學先修課程當成跳板，之後順利銜接海外大學，總共花5年時間，20歲就取得大學學位，而且不只是獲得文憑，也累積了更扎實的實力。」

如果想要前往英國讀大學的學生，歐洲起家的EF提供正式預科課程，在EF小班制教學下，取得預科高分並同步申請多間英國大學，直接銜接英國大學大一。相對於傳統英國大學申請，必須先選擇一所大學開始就讀預科，EF預科課程反而讓學生在課程當中就邊學習邊探索未來想要就讀的大學，讓選擇不受限。EF當地聯盟大學也提供保證入學的機會，讓學生進可攻、退可守，當地升學總監一對一的升學輔導，讓學生更明確鎖定適合自己的學校。

「在EF牛津校區就讀正式預科課程的台灣學生，透過當地升學總監協助，利用在EF的預科成績成功申請並錄取了愛丁堡大學、曼徹斯特大學、倫敦帝國學院。」

EF留學機構透過專業、創新、完整的留學準備和規劃，可幫助學生縮短留學時間、強化學習效果。 圖／李清宇攝影

Natalie建議想出國的學生，及早開始進行留學準備，藉由專業的海外留學計畫，不只可以縮短留學年期，還能省下不少學費和生活費。除了北美以外，海外升學還有很多國家可以選擇，例如：有些學生需要半工半讀，澳洲開放持有學生簽證的國際學生可打工；德、法公立學校免學費，甚至有機會進入企業實習，也是近年留學申請的熱門國家。

「EF在海外各國有50多個校區，學生可以依照自己想修讀的科系，申請理想的海外大學，去年九月跟著EF出發的高三應屆畢業生，在EF巴黎校區就讀大學先修課程，之後申請到索邦大學藝術歷史學系。」

EF巴黎校區。 圖／EF提供

EF紐約校區。 圖／EF提供

對於想要體驗出國讀書生活的上班族、應屆畢業生進入職場前的進修，或是現階段對於未來迷惘的青少年，EF除了提供眾多短期遊學行程之外，還有創新、彈性的「微留學」課程，透過兩學期/三學期/四學期(約6/9/11個月)的海外學習，提升語言能力，深入當地上課方式，並在最後一學期與各國學生完成一份國際專案，與國際接軌，提升未來求學求職競爭力。

「EF蘇黎世總部設有專門研發教材的部門，課程設計每6-8週就能進步一階，讓學習語言更有效率，畢業可取得結業證書，全球同步招生的情況下，國際學生比例平均，可體驗更多元的文化刺激，結交各國的朋友。」Natalie說明，有別於一般語言學校，EF「微留學」除了語言課程，學生還有多元選修課程選擇，從商業、科學、藝術到心理、哲學、新聞等科目，讓語言和技能同步增值，幫助職涯晉升，還可銜接長期留學升學計畫，開啟未來更多的可能性。

EF倫敦校區。 圖／EF提供

EF雪梨校區。 圖／EF提供

每位學生的留學夢想都是獨一無二的。EF為台灣的學生提供客製化的海外升學準備課程，幫助學生不僅突破語言的障礙，更全方位提升學術能力及豐富申請履歷，讓選擇不受限，大大增加錄取機會。每年1月、4月、6月、9月入學，根據個人情況和需求量身打造的留學規劃，及早報名及早準備，更確保學生能夠順利達成個人目標。另外，EF也提供了彈性且高效的學習選擇——「微留學」。透過短期的外語課程，學生將與來自世界各地的同學一起學習，迅速提升語言能力並開啟職涯發展新機遇。

想知道如何挑選適合你的國家嗎？或者你在準備申請資料和簽證過程中遇到了困難？EF的專業團隊提供了一站式的支援和服務給想出國讀書的同學。現在就可以預約免費留學諮詢，讓專業的顧問親自為學生規劃專屬的留學的途徑或是瞭解「微留學」可以為你帶來什麽。擁有留學經驗對於學生的讀書生涯非常關鍵，建議一定要好好規劃，才能找到適合自己的路。