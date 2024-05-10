被逼「買單校友餐費」高中師控校長霸凌 教育部回應了

全國教師工會總聯合會今召開記者會指出，日前接獲國立虎尾高中教師陳情，指長期遭陳姓校長霸凌，如強迫教師買單校友餐費、將專任教師當服務生使喚，但陳姓校長依然申請連任，呼籲國教署釐清真相、切勿包庇。教育部則回應，經職場霸凌防治及申訴處理委員會就調查報告內容及事實充分討論，經調查後難認定霸凌，霸凌案不成立。

陳情人今也現身說法，她哽咽指控，任職虎尾高中逾20年，去年起至今已遭霸凌長達一年。先前已向教育部國教署提出霸凌申訴，竟宣告霸凌不成立，且一直無法取得調查報告。又國教署調查期間霸凌依舊持續，只能出面請教師團體主持公道。

理事長侯俊良也說，國教署應查明，切勿袒護不適任的校長，也呼籲校長遴選委員會嚴格把關、審酌陳情人事證，汰除不適任校長，否則對教師將是無限折磨。

教育部稍早回應，霸凌案調查小組3位專家學者全部外聘，並包含1位律師，調查過程除逐項檢視包括校友餐宴、母親節卡片等檢舉事由，並訪談當事人及關係人計10餘人後，作成調查報告。但相關事證經調查後難認定屬霸凌行為，認定霸凌案不成立，但若有新事證，將以公正、客觀原則，勿枉勿縱。

教育部也指出，也依國立高級中等學校校長遴選作業要點第2點規定，籌組國立高級中等學校校長遴選委員會，遴選會委員置15人，包括教育部代表、學者專家、高中校長代表、全國性教師和家長團體代表，並包含申請連任或校長出缺學校教師及家長代表。秉持專業、公平、獨立立場，並落實利益迴避原則，為學校選任校長。