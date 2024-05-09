「文化資產是大家的事」…傅朝卿獲行政院文化獎 盼台灣文化資產與國際接軌

「文化資產不是一個人的事，是大家的事。」成大建築系名譽教授、台灣文化資產守護者傅朝卿，今天從行政院長陳建仁手上接下行政院文化獎。近日文化資產爭議不斷，他致詞時表示，希望台灣的文化資產跟國際接軌，「用理性中道的方式來保存文化」。他認為，「偏激、感性的文化資產沒有辦法持久」，只有理性中道才有辦法讓文化資產得到大多數人的肯定；而文化資產應該「創新、韌性，有人性」。

第43屆行政院文化獎頒獎典禮今日於台北市中山堂光復廳舉辦。本屆文化獎得主為傅朝卿、阮義忠與林亨泰。

傅朝卿為台灣建築史與文化資產的守護者，長年致力於台灣建築史與建築文化資產調查、保存與推廣等工作，並引入國際新觀念。他參與推動台灣古蹟保存立法、主持多項台灣古蹟調查與修復工程、編纂多部台灣建築史與文化資產著作，更是戰後台灣第一位在聯合國教科文組織「國際文化紀念物與歷史場所委員會」發表論文的學者。文化部長史哲表示，傅朝卿對於文化資產再利用的觀念與做法，已經成為現在共同的風潮，曾說：「文化資產的保存不是要把文化資產帶往過去，而是要帶向未來」。

傅朝卿昨天深夜才從國外趕回領獎。「為了站在今天這個舞台上，我昨天深夜從國外趕回來。為什麼？我覺得親自來領這個獎。應該是一個文化人該做的事。」

「文化資產並不是一個人的事，文化資產是大家的事。」傅朝卿感謝這40年來，願意認同他的說詞與說法，願意用共同的理念維護台灣這塊土地文化資產的所有人，「這個獎應該是屬於大家的，而不是只有我一個人的。」傅朝卿的另一位戰友—文資學者李乾朗也在台下，他比傅朝卿早幾年拿到行政院文化獎。

「40年來，我只有一個理念—希望台灣的文化資產跟國際接軌，用理性中道的方式來保存文化。」傅朝卿表示，2011年台灣在UNESCO（聯合國教科文組織）打了一戰，經過他的協調。UNESCO讓台灣用台灣的名義參與所有的會議，「台灣有這麼多這麼美好的文化資產，應該讓全世界的人都知道。」

傅朝卿表示，「理性中道」是他認為台灣文化資產應該走的路，「偏激、感性的文化資產，其實沒有辦法持久，只有理性中道才有辦法讓文化資產得到大多數人的肯定。」UNESCO曾在2022年提出文化資產應該要創新、韌性，有人性，這也是他４０年來謹記的守護文資原則。

他分析，保存文化資產一定要人性，顧及到所有權益關係人的權益與尊重憲法，「唯有大家都共同認可的文化資產，才能夠永續存續在這個社會。」他希望自己這一次的得獎，能夠讓台灣的文化資產走向更健康更永續的路。