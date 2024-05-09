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紙風車改編生命故事 譚維義返台親賞「後山天使」

中央社／ 台北9日電

94歲台東基督教醫院創辦人譚維義醫師返台，將參加台東基督教醫院成立60週年活動，譚維義對於「紙風車368兒童藝術工程」表示稱許，也會去看劇團週末以他生命故事改編的「後山天使」。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程至今已完成346個鄉鎮市區，台東最終場演出將於5月10日在鹿野國小，5月11日在美和國小舉行。紙風車文教基金會執行長任建誠表示，這次將演出譚維義（Frank Dennis）生命故事改編的「後山天使」，希望讓台灣孩子知道，一個外國醫師為台灣土地所做的貢獻。

戴著牛仔帽，行走自若，譚維義神清氣爽，回到他奉獻一生的台灣，他今天接受媒體訪問時表示，他長壽的祕訣是他母親的遺傳，「我母親活到100歲，我想我有長壽的基因。」譚維義說，他平常不菸不酒，吃營養的食物，經常運動，「昨天在台北車站迷路，結果很棒，我走路步數達標。」

根據紙風車提供的新聞資料，「後山天使」描繪譚維義在台東創造無數醫療宣教奇蹟的故事，譚維義因為教會的一封邀請函，1961年舉家坐船遷往台東。行醫過程中有感後山醫療不足，不僅返美募款籌辦台東基督教醫院，更是留在台東行醫奉獻33年，將台灣當做第2個家鄉。

譚維義目前住在美國，不做醫師改做傳教士，致力宣教之餘，也呼籲人們珍惜生命，不要自殺，「這是美國社會存在的問題，我深信耶穌就在大家心中，致力往內心追求，就會有答案。」說著說著，他從帽子裡面拿出預藏的鑰匙分送大家，順便講解聖經，94歲依舊童心未泯，「這樣大家才會聽我講道。」

任建誠表示，這次演出由巫婆「巫頂」做串場人，全劇由「唐吉軻德」開場，緊接著演出「後山天使」；現場也將帶來「海底世界運動會」與現場互動；最後「黑光幻想曲」以彩色螢光棒棒創造的神奇魔術，滿足孩子天馬行空的想像，延伸孩子想像力。譚維義也表示，他一定會到現場看戲，重回他最愛的台東。

台東 紙風車 醫師

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