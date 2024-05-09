奉獻台灣教育44年 馬來西亞籍方錦榮獲永久居留證

來自馬來西亞的68歲方錦榮到南投縣教育學生44年，人生過半日子為台灣作育英才，今天獲內政部移民署頒發「馬偕計畫」外僑永久居留證，感謝長期為台灣教育領域的付出及奉獻。

內政部移民署南投縣服務站發布新聞稿表示，馬來西亞籍方錦榮40多年前懷著滿腔熱忱來到魚池鄉三育基督學院任教，作育英才不遺餘力，方錦榮日前獲衛生福利部「馬偕計畫」教育領域長期奉獻服務肯定，今天由移民署頒發外僑永久居留證，感謝付出台灣教育。

南投縣服務站表示，1956年出生的方錦榮大學畢業後於1980年來到台灣，陸續在三育基督學院、三育高中、復臨國際實驗教育機構任教，之後到美國進修取得英語教學碩士、雙語教學博士，回台灣繼續無私教育學生並擔任行政主管職，40多年來教導及感化眾多學生。

南投縣服務站主任林弘志說，馬偕計畫肯定65歲以上、在台灣長期服務或特殊貢獻的外籍人士，經移民署發給外僑永久居留證，提供大眾交通工具與文教育樂設施優待，展現政府的重視與關懷，方錦榮離鄉背井來台灣用愛培育學生超過40年，精神令人欽佩。