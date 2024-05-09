快訊

陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在台越南生數2.7萬人創新高 教部找講師促進文化溝通

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部近期辦理「境外學生輔導人員服務素養培訓研習會」，台中場由國際司司長李彥儀（右）致詞。圖／教育部提供
教育部近期辦理「境外學生輔導人員服務素養培訓研習會」，台中場由國際司司長李彥儀（右）致詞。圖／教育部提供

根據教育部統計，越南近年已是最大境外生生源國，尤其112學年在台越南學生數已達2萬7491人，占整體境外生人數約兩成。為此，教育部近期辦理「境外學生輔導人員服務素養培訓研習會」，也特別安排越南籍講師分享越南文化，讓輔導人員增進跨文化溝通技巧

教育部統計，境外生生源國前三名分別為越南、印尼、馬來西亞，尤其自陸生來台就學中斷後，自109學年起，越南高居境外生生源國首位，更於111學年起突破2萬人。

教育部為增進全國大專校院境外學生輔導人員對境外學生的輔導品質及專業素養，近期陸續辦理培訓研習會，4場次共計有177所大專校院、255位輔導人員參與。

教育部表示，一般課程研習著重於境外學生來台就學法規、留台及延攬機制、工作許可規定、居留證申請、簽證辦理流程、陸生來台就學法規等議題，以提升新進輔導人員輔導境外生的業務能力；另為培養輔導人員不同文化溝通技能與文化諮商思維，課程規劃越南文化與溝通方式講座；同時考量身心障礙境外學生的特殊就學需求，邀請具相關輔導經驗的講師進行分享與討論。

研習會綜合座談，則邀請教育部、僑務委員會、勞動部、內政部移民署、外交部領事事務局、陸委會等單位共11個機關，面對面回答各校提問，協助釐清輔導實務上相關問題，期望全面提升境外學生輔導服務品質。

教育部 溝通技巧 越南

延伸閱讀

越南生占境外生2成 大專輔導員研習學跨文化溝通

教育部將推青年基本法 年齡15或18歲起算成問題

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

葉丙成任教育部新政次 教團：應先認識國教階段教學現場狀況

相關新聞

教育行政大逃亡？南市議員批編制差 教局：爭取提高待遇

台灣基進台南市議員李宗霖上午在議會質詢教育局，對於全台各校行政事務造成第一線教育人員沉重負擔，台南市也遇到同樣問題，「行...

教育部將推青年基本法 年齡15或18歲起算成問題

蔡政府上任時就宣稱要推動「青年發展法」，立法院今召開「青年基本法」草案公聽會。專家、學者及立委在公聽會上討論該法涵蓋的年...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

第43屆行政院文化獎 傅朝卿、阮義忠、林亨泰獲獎

第43屆行政院文化獎頒獎典禮今天在中山堂光復廳舉辦，由行政院長陳建仁、文化部長史哲親授文化獎章給予本屆文化獎得主傅朝卿、...

在台越南生數2.7萬人創新高 教部找講師促進文化溝通

根據教育部統計，越南近年已是最大境外生生源國，尤其112學年在台越南學生數已達2萬7491人，占整體境外生人數約兩成。為...

信誼調查：超過七成幼兒 周歲前開始閱讀

許多專家、學者擔心疫情期間，戴口罩恐有礙幼兒語言發展。信誼年度大調查以「1-6歲幼兒語言發展與親子對話」為題，於2023...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。