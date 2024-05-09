在台越南生數2.7萬人創新高 教部找講師促進文化溝通

根據教育部統計，越南近年已是最大境外生生源國，尤其112學年在台越南學生數已達2萬7491人，占整體境外生人數約兩成。為此，教育部近期辦理「境外學生輔導人員服務素養培訓研習會」，也特別安排越南籍講師分享越南文化，讓輔導人員增進跨文化溝通技巧。

教育部統計，境外生生源國前三名分別為越南、印尼、馬來西亞，尤其自陸生來台就學中斷後，自109學年起，越南高居境外生生源國首位，更於111學年起突破2萬人。

教育部為增進全國大專校院境外學生輔導人員對境外學生的輔導品質及專業素養，近期陸續辦理培訓研習會，4場次共計有177所大專校院、255位輔導人員參與。

教育部表示，一般課程研習著重於境外學生來台就學法規、留台及延攬機制、工作許可規定、居留證申請、簽證辦理流程、陸生來台就學法規等議題，以提升新進輔導人員輔導境外生的業務能力；另為培養輔導人員不同文化溝通技能與文化諮商思維，課程規劃越南文化與溝通方式講座；同時考量身心障礙境外學生的特殊就學需求，邀請具相關輔導經驗的講師進行分享與討論。

研習會綜合座談，則邀請教育部、僑務委員會、勞動部、內政部移民署、外交部領事事務局、陸委會等單位共11個機關，面對面回答各校提問，協助釐清輔導實務上相關問題，期望全面提升境外學生輔導服務品質。