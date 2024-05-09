從雲門到「夜奔北京」 黃鴻璽用身體書寫真實武林

人生就是一場真實冒險，武術家黃鴻璽歷經舞團歷練、到北京設旅館、開武術課程，以武會友，近期出版「夜奔」一書，用身體書寫真實武林。

根據聯經出版發布的新書資訊，黃鴻璽原為雲門舞集武術教練，為了躲避舒適圈而徹底更換環境，憑著一股衝勁到北京創設客棧，黃鴻璽說：「如果我再不給自己一個犯錯的機會，人生就此打住了。」

黃鴻璽生於台灣、長於加拿大，高中開始學習武術，曾於雲門教室擔任武術教師、武術教案研發，專注傳統武術現代化。

黃鴻璽2010年參加雲門舞集的流浪者計畫，以北京為中心點，花了3個多月探訪北派武術的發源地，包括河北、山東、河南、山西，拜訪長拳、彈腿、心意六合、八極拳等多個拳種，以及各派隱藏於鄉野的武術高手。

2011年黃鴻璽開辦「夜奔北京」四合院客棧，教導前來投宿的客人練拳，後來陸續又開「夜奔大同」、「夜奔平遙」等分店，深受武術愛好者歡迎。2020年黃鴻璽回台，擔任夜奔文創負責人、大成藝術實驗小學武術課程教案研發與師資培訓講師，持續推廣武術。

書訊指出，在黃鴻璽眼中，四合院就是天地拳場，同時迎接由世界各地前來的習武者，學員有能預測天氣的行腳醫師、研究道教氣功的俄羅斯美女、神祕「牧師」真實身分是墨西哥毒梟……南拳北腿，齊聚夜奔，宛如真實武林。

書訊指出，從雲門舞集至北京胡同，自武術指導到客棧掌櫃，黃鴻璽不僅守護旅店，更拓展到各城市，以武會友，道盡一瞬即永恆的人世武林。