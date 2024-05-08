獨／又一起！裕德食農教育疑食物中毒 逾百名師生「上吐下瀉」還吊點滴

新北市土城裕德國際學校昨天五年級進行校外食農教育，但食用台中新社農會推廣部提供食品後，疑出現食物中毒情形，五名老師及超過百名學生昨發生上吐下瀉情形，今上午校方發出說明稿，校長李慶宗表示已依規定進行通報並探視每個學生狀況，事後將要求廠商負起全責。

裕德學生發生疑似食物中毒事件後，今並發布說明稿向家長說明原委。校長李慶宗表示，目前還有少數學生在醫院吊點滴，後續釐清食物中毒原因後，還會跟廠商要求負全責，昨天學生在推廣部吃了很多食物，至於是何種食物導致中毒仍待查驗。昨天全部五年級學生超過200位參加食農教育，超過一半有食物中毒現象。

校長無奈表示，這是學校第一次跟台中新社農會合作食農教育就發生此事， 目前新社農會也派人北上處理、校方也全力照顧學生，後續釐清問題將要求廠商負起責。

新北市裕德國際學校說明稿如下：