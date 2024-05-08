調查：74%父母會在孩子1歲前共讀 促語言發展

信誼基金會今天公布一項調查顯示，74%的台灣父母會在孩子1歲前，就開始親子共讀。對幼兒語言學習信念高，即便COVID-19疫情3年中出生的孩子，語言發展進程也並沒有太大差異。

信誼基金會在民國112年10月28日到11月30間，針對家有1到6歲幼兒的家長發放網路問卷，總計回收有效樣本1萬403份。

調查顯示，多數台灣家長都認同幼兒的語言學習要從小開始，並在生活中營造環境。1歲前多數孩子還不會說話，88%父母聽到嬰兒發出咕咕咿呀聲，會即時回應小寶寶；85%會隨時與寶寶對話；80%父母會指著寶寶眼前的物品告訴他名稱和功能。

調查指出，74%的父母會在孩子1歲前就開始親子共讀，甚至有44%早在孩子6個月時就開始一同看童書、講故事。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，許多學者擔心長期戴口罩，恐有礙幼兒語言發展。然而信誼調查發現，台灣父母對於幼兒語言學習信念高，這3年間出生、成長的幼兒語言發展進程，與平時狀況並沒有太大的差異。

信誼基金會董事長張杏如表示，孩子雖然天生有說話的本能，若沒有語言學習的環境，本能會隨著成長漸漸消失。特別是孩子還沒有開口說話前、正在儲備語言能力的嬰兒階段，語言的輸入和互動更為重要。

張杏如表示，1歲以前多是透過聲音、表情和動作來互動溝通，這個時期爸媽不用急著教寶寶說話。父母的聲音、表情和肢體動作不僅是親子互動橋梁，更是孩子學習語言溝通或表達模仿的重要依據。

1到3歲是孩子語言學習的爆發期，張杏如建議，這時不僅要幫助孩子累積詞彙，最重要的是多製造機會，讓孩子主動表達，可善用繪本、玩具等互動，給予反覆練習的機會。