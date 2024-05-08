僑泰高中生研究汽車指紋解鎖 「無匙之途」獲全國創意賽第一
全國高中專業群科專題製作與創意競賽成績揭曉，僑泰高中不僅汽車科黃俊綸等5名學生以「無匙之途」獲得動力機械群專題組第一名，機械科許嘉峻等5人亦以「特種機器人」獲得機械群專題組佳作。
校方說，汽車科學生黃俊綸、林韋呈、陳家齊、蔡政峰、李俊幟組成團隊，透過車門指紋辨識設計，讓汽車解鎖、啟動更加便利，同時也可透過WIFI及時回報異常狀況，兼顧防盜需求，為駕駛人提供更安全與便捷的系統。
黃俊綸說，一般老車主要靠遙控器、鑰匙解鎖，先進一些的車款則有keyless功能，但都脫離不了實體鑰匙，一旦鑰匙不見，車輛就無法發動。家人就曾因遺忘鑰匙而苦惱，更多車主則是鑰匙遺失造成車輛被竊，為此他們想研究指紋解鎖汽車的方法。
林韋呈說，程式撰寫和電路設計很難，大家幾乎從零開始學，課後及假日都留在學校練習。賽前曾因求好心切，測試時間太久，造成作品電路、繼電器損毀。四技二專統測結束後，他們馬上和老師討論解決方法，所幸在更新電路後成功挽回作品。指導老師丁主珉說，學生們儘管程式、電工、簡報一開始都不懂，卻願意抓緊時間不斷求教，求知慾很強。
機械科許嘉峻、陳民凱、涂冠羽、黃睿烽、黃漢霖以機械手臂與車體為核心，加上高解析鏡頭與照明，除可應用於工廠產線，更可投入救災工作。陳民凱說，比賽的及時問答考驗臨場反應能力，他感謝機械科老師們協助心理建設，最終獲得這份榮耀。指導老師楊乘旻則說，決賽發表時難免緊張，他鼓勵同學將勇敢將作品表達，並逐步修正錯誤。
校長温順德說，參賽學生從訂定研究主題，到蒐集資料，再經由彼此討論，最後撰寫成報告，不但要有原創性，更要有實用性，能獲獎非常不容易。不僅是三年學習的總驗收，也是108課綱所強調的思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力的最佳實踐。
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