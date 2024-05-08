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44團隊入選青年社區參與行動計畫 鼓勵協助社區活化

中央社／ 台北8日電

113年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫共140組團隊報名，經3階段評選，最終有44組團隊獲選，青年署除提供行動金和組成業師輔導團，更加入共學團機制，促進青年交流。

教育部今天發布新聞稿指出，為讓青年解決或探索社區課題的熱情轉化為實際行動，青年發展署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵青年協助社區活化及發展。

113年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫共有140組團隊報名，經3階段評選，最終選出44組行動團隊，獲選團隊除可獲得行動金，還能獲得多項輔導資源，以實際行動為社區帶來新的可能。

由花蓮市溝仔尾街區青年組成的「花米奇」團隊，提出「溝仔尾新街頭-鯨滑大飯店」行動計畫，以青銀共學出發，開設課程培育在地青年，打造社區共學團，並透過新型態走讀活動，邀請日本滑板學校相關人員來台交流，同時開發特色伴手禮、辦理街頭文化市集等，期望以滑板為出發點，讓地方青年產生認同。

一群就讀與生活在台南藝術大學周邊的青年則組成「倒風雅客聚落」團隊，以老屋活化再生為主軸，將雅客聚落作為在地居民與藝術青年的交流平台，邀請文創者在古厝周圍辦理藝術市集，獲得112年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫成果競賽的Actor組銀獎。

今年「倒風雅客聚落」團隊提出「理想鄉之破幻與再造」行動計畫，招募青年駐村及開設體驗課程，並加入文化傳承與創新思維，將地方文史做為文本，轉化為民眾可參與的工作坊，期待邀藝術青年投入駐村創作，賦予農村新生命。

青年署表示，青年社區參與行動2.0計畫除了提供行動金支持、安排專屬導師陪伴，更邀請實務經驗豐富的專家組成業師輔導團，無論團隊是否入選，皆可透過申請業師諮詢；今年更加入青年小聚活動及共學團的申請機制，希望深化地方青年網絡的交流與串聯。

團隊 機制 青年

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