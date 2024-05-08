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教團：捐資停擺 恐有學校再列專輔

聯合報／ 記者許維寧李芯／台北報導
嘉義宏仁、興華兩所私中分別由台中二中校長許耀文、補教業王崇旭接手救援，都以AI課程轉型，拚解除專輔。圖／宏仁女中提供、記者魯永明／攝影
嘉義宏仁、興華兩所私中分別由台中二中校長許耀文、補教業王崇旭接手救援，都以AI課程轉型，拚解除專輔。圖／宏仁女中提供、記者魯永明／攝影

台東縣公東高工、育仁高中、嘉義市興華高中和宏仁高中等四校，免除專案輔導學校。私校工會表示，四校過去皆受財務惡化之苦，如今可謂是走出加護病房、創造奇蹟；但全教總認為，私中量體小，稍微挹注資金，就容易解除專輔，不排除有學校將反覆進出專輔名單。

私校工會理事長吳忠春表示，先前四所私中皆因財務顯著惡化，不能清償債務或嚴重影響校務正常運作，經教育部輔導及校方努力後解除專輔，證明公告為專輔不等於判死刑，只要學校和董事會有心找策略仍可脫困。

但吳忠春也說，私校正處於「適者生存」的淘汰期，即便解除專輔，私校辦學環境依然艱困，靠學費收入無法平衡收支，若董事會或社會捐資未能持續，還是有再列入專輔的危機。

全教總理事長侯俊良則認為，學校辦學光靠挹注財務不能解決問題，應辦出特色、取得學生家長信心。四校學生數仍在持續下滑，呼籲國教署要觀察學校辦學是否穩定發展，否則未來學校沒有資金投入又要被列入專輔。

侯俊良表示，私立中學量體小、不若私立大專校院，稍微挹注資金就容易解除專輔，不排除有學校恐反覆進出專輔名單，建議應有但書防止該狀況。

全教總 嘉義 財務

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