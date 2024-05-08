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四所私中解除專輔 躲過退場危機

聯合報／ 記者李芯李宗祐魯永明尤聰光徐白櫻／連線報導
解除專輔的學校，多獲得董事會或外界捐資，國教署長彭富源表示，如宏仁高中、公東高工都獲得超過6000萬捐資。本報資料照片
解除專輔的學校，多獲得董事會或外界捐資，國教署長彭富源表示，如宏仁高中、公東高工都獲得超過6000萬捐資。本報資料照片

教育部昨召開第十七次私校退場審議會，台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、宏仁高中等四所學校因獲得資金挹注，合格教師比率均已達五成以上，也無積欠教師薪資，成功解除專輔，成為首波從退場條例脫困的私中。對於解除專輔，四校都相當開心，認為學校積極改善問題的用心被肯定。

國教署表示，四校到一一三學年都已準備足夠資金，其中公東、宏仁都獲得超過六千萬元捐資，會持續檢視，如果未來又符合列入專輔的條件，還是會被提報審議。

國教署長彭富源表示，四所學校都是因財務問題被列入專輔學校，當時預估在一一二年財務會呈現負數。如今四校已準備足夠的資金，但教育部仍會持續檢視。

至於公東高工，因事關偏鄉技職教育學校的發展及在地學生技藝技能培養，教育部去年二度到校了解校務發展及財務困難的解決情形，也邀集專家學者提出調整科班、產學合作等建議。此外，專輔學校苗栗縣大成高中原任加派董事的專任教職員已離職，且該校現已無專任教職員，昨退場審議會也通過加派學者專家一人擔任該校所屬學校法人董事。

嘉義市興華中學表示，去年被公告列為專輔，是創校六十九年來最大危機，但也是蛻變轉機。校方指出，補教名師王崇旭去年入主興華擔任董事長，挹注逾四千二百萬元改善財務，董事會簽承諾書，今年至二○二六年陸續挹注二二八○萬元，引入無人機、寵物旅館、ＡＩ及半導體課程。

宏仁中學（原宏仁女中）表示，董事會去年挹注八五○○萬元改善財務，還延攬獲師鐸獎台中二中校長許耀文當校長，擔任「救援總教練」，發展優質雙語、ＡＩ機器人、生物醫學等三大特色課程。

台東縣育仁中學校長侯森棟說，校方評估縣內高中教育量能充足，向教育部申請停招高中部獲准，未來學校將專注經營國中部，推動全人教育。

被視為國內「木工搖籃」的公東高工，校方擬出售三七六坪校地求生存，也湧入不少捐款。校長李恭榮表示，感謝各界關心及支持，土地資產出售預計十日簽約，今將舉行記者會說明學校未來規畫。

嘉義 教育部 財務

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