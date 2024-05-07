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AI是出版危機或轉機 林載爵籲編輯人做好準備

中央社／ 台北7日電
資深出版人、聯經出版公司發行人林載爵7日接受中央社專訪時認為，AI將對出版業產生巨大貢獻，相對也將使編輯工作變得更為重要，呼籲編輯人要做好準備。圖／中央社
資深出版人、聯經出版公司發行人林載爵7日接受中央社專訪時認為，AI將對出版業產生巨大貢獻，相對也將使編輯工作變得更為重要，呼籲編輯人要做好準備。圖／中央社

AI的出現會是出版業的危機還是轉機，資深出版人、聯經出版公司發行人林載爵認為，AI將對出版業產生巨大貢獻，相對也將使編輯工作變得更為重要，編輯人要做好準備。

林載爵今天接受中央社專訪表示，就像十多年前面對電子書及網路的挑戰一樣，許多人預言「紙本將死」、「出版將死」，但事實證明紙本並未死亡，歐美紙本書甚至有抬頭之勢，而台灣出版業雖然面臨困難，但業者依然堅守崗位力求突破。

林載爵說，他相信未來AI（人工智慧）將對出版業提供很大幫助，但AI畢竟來自一個龐大資料庫，這些經過資料庫產生的內容，不可能直接呈現在讀者面前，而是要經過嚴格把關，由專業的編輯加以思考、重組、驗證及修改，這些都是編輯本來的工作，未來只會更加吃重。

聯經出版剛度過50歲生日，林載爵在出版社草創初期即加入編輯團隊。林載爵說，聯經從一開始就透過出版對傳統文化進行新的了解及詮釋，包括余英時、黃仁宇等許多重要學者都出版了擲地有聲的著作。

林載爵表示，1979年聯經更開風氣之先推出台灣研究叢刊，1980年代則推介許多西方當代思想著作，為80年代台灣民主化運動提供重要思想資源，「這些都是人文精神的表現」。

林載爵提到他在聯經服務印象深刻的幾件事，一是出版台灣史學者陳紹馨的「臺灣的人口變遷與社會變遷」，「這本書後來一直不斷流傳，現在已經成為台灣史的經典作品」；另外是楊聯陞「國史探微」，出版數十年來，至今仍持續不斷再版。

聯經日前也公布50年來多項出版紀錄，如李家同「讓高牆倒下吧」印行近50萬冊，「千江有水千江月」不僅再刷高達94刷，創下難以超越的成績，也成為許多讀者難忘的記憶。

林載爵表示，不管是內容扎實嚴謹的學術出版，還是銷售破萬的暢銷作品，聯經始終重視「人文精神」，所謂「人文精神」就是對人性的關心與探討，以及對人與土地、自然、社會關係的了解。

林載爵表示，出版業面臨衰退是一個事實，但聯經長久以來堅守「人文跟社會科學」領域，已經擁有一批固定的讀者，即使整體景氣及閱讀方式受到影響，但「基本盤」一直都在，這也許是台灣出版界比較特殊的現象。

聯經近年也做轉型，不管是群眾募資或是線上課程，都有不錯的成績，林載爵說，這是因為聯經即使做轉型，強調的依然是人文這一塊，只是嘗試讓它產生新的價值，或是透過不同方式傳播給更多大眾。

林載爵說：「50年來不論時代怎麼變化，不論人們追求什麼新的發展，可是聯經永遠站穩一個基礎，就是重視人文價值，只要這個價值還在那裡，讀者就會在那裡。」

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