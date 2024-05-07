女高中生遭霸凌呼巴掌、剪頭髮…哭喊求饒 桃園教育局啟動調查

桃園市某高中傳出校園霸凌事件，有女學生被女同學甩巴掌、亂剪頭髮。桃園市政府教育局今天說，已責成該校依「校園防制霸凌準則」啟動調查及後續輔導、管教措施。

臉書（Facebook）粉絲團「黑色豪門企業」影片顯示，大園區某高中有女學生在教室內對另一名女同學呼巴掌、持剪刀亂剪頭髮，不顧對方尖叫反抗、哭喊求饒。

桃園市政府教育局晚間向媒體表示，該高中時尚科2名二年級女同學，今天因網路言語發生糾紛，導師發現後立即通知行政介入協處、關心和輔導，也已完成校安通報。

教育局說，該校已通知雙方家長到場，經溝通後已互相理解；為求審慎及保護學生，教育局責成該校依「校園防制霸凌準則」，啟動調查及後續輔導及管教措施，並持續宣導反霸凌的工作，以營造友善校園。