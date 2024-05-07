快訊

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

到泰國旅遊免簽確定延長 外交部：延至11月11日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女高中生遭霸凌呼巴掌、剪頭髮…哭喊求饒 桃園教育局啟動調查

中央社／ 桃園7日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

桃園市某高中傳出校園霸凌事件，有女學生被女同學甩巴掌、亂剪頭髮。桃園市政府教育局今天說，已責成該校依「校園防制霸凌準則」啟動調查及後續輔導、管教措施。

臉書（Facebook）粉絲團「黑色豪門企業」影片顯示，大園區某高中有女學生在教室內對另一名女同學呼巴掌、持剪刀亂剪頭髮，不顧對方尖叫反抗、哭喊求饒。

桃園市政府教育局晚間向媒體表示，該高中時尚科2名二年級女同學，今天因網路言語發生糾紛，導師發現後立即通知行政介入協處、關心和輔導，也已完成校安通報。

教育局說，該校已通知雙方家長到場，經溝通後已互相理解；為求審慎及保護學生，教育局責成該校依「校園防制霸凌準則」，啟動調查及後續輔導及管教措施，並持續宣導反霸凌的工作，以營造友善校園。

教育局 校園 霸凌

延伸閱讀

疑「傳紙條」引糾紛 桃園某國中生遭同學持美工刀劃傷臉部

花蓮傳代課老師不當管教 校方：開校事會議不再聘

22名家屬連署指控！高雄國小女師涉霸凌學生 教育局解聘懲處

高市某國小班導霸凌低年級學生 教局：依法解聘教師

相關新聞

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、宏仁高中日前被教育部退場審議會列入專案輔導學校，若改善就解除專輔。今日教育部再...

擺脫退場命運！首見4私中解除專輔 私校工會：走出加護病房、創造奇蹟

教育部今天下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第17次會議，決議台東縣公東高工、育仁高中，以及嘉義市興...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

不治本？私中獲捐資易解除專輔 教團評恐變「來回進出」

教育部今天下午召開退場審議第17次會議，決議台東縣公東高工、育仁高中，以及嘉義市興華高中和宏仁高中等4校，免除專案輔導學...

4私中昔因財務問題遭列專輔 公東高工、宏仁高中獲逾6千萬捐資

台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、宏仁高中4所學校今日經教育部退場審議會審議，4所學校均依法解除專輔。國教署表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。