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不治本？私中獲捐資易解除專輔 教團評恐變「來回進出」

聯合報／ 記者李芯許維寧／台北即時報導
今日解除專輔的學校，多獲得董事會或外界捐資，國教署長彭富源表示，如宏仁高中、公東高工都獲得超過6000萬捐資。本報資料照片
今日解除專輔的學校，多獲得董事會或外界捐資，國教署長彭富源表示，如宏仁高中、公東高工都獲得超過6000萬捐資。本報資料照片

教育部今天下午召開退場審議第17次會議，決議台東縣公東高工、育仁高中，以及嘉義市興華高中和宏仁高中等4校，免除專案輔導學校。但教育團體指出，私中的量體小，稍微捐資就容易解除專案輔導，屆時部分學校恐變成來回進出。

全教總理事長侯俊良表示，今日解除專輔的4所學校基本上都有接受財務挹注，有些是換了董事會、有些受到教會支持，顯然列為專輔學校多數都有財務問題，只要獲得資金挹注就可以馬上改善。

少子化問題持續，侯俊良表示，這幾所學校的學生數都在持續下滑，學校辦學光靠挹注財務不能解決問題，應辦出特色、取得學生家長信心。因此他呼籲，國教署要觀察學校辦學是否穩定發展，否則未來學校沒有資金投入又要列入專輔，恐變成來回進出，折磨家長也折磨師生。

侯俊良談到，由於私立中學量體小、不若私立大專校院，稍微挹注資金就容易解除專輔，不排除有學校將反覆進出專輔名單，建議應有一但書防止該狀況，如學校若第二次進入專輔，則縮短其改善期限等。

另外，侯俊良指出，4所學校中，有2所的合格教師比率僅達退場條例的低標50％，2校均位於偏遠地區、師資難招募，但仍應提升專任比例、穩定師資，教育部可透過師培來協助。

教育團體指出，私立中學量體小，稍微挹注資金就有望解除專案輔導，不排除將有學校反覆進出專輔名單。圖為嘉義市私立興華中學。圖／本報資料照片
教育團體指出，私立中學量體小，稍微挹注資金就有望解除專案輔導，不排除將有學校反覆進出專輔名單。圖為嘉義市私立興華中學。圖／本報資料照片

全教總 少子化 教育部 財務

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