4私中昔因財務問題遭列專輔 公東高工、宏仁高中獲逾6千萬捐資

台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、宏仁高中4所學校今日經教育部退場審議會審議，4所學校均依法解除專輔。國教署表示，4校到113學年都已準備足夠資金，其中公東、宏仁都獲得超過6000萬元捐資，但教育部也會持續檢視，如果未來又符合列入專輔的條件，還是會被提報審議。

教育部今日下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第17次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，本會全體應出席委員25人，出席委員人數達全體委員人數三分之二。

本次會議針對台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、宏仁高中等4校，經本次退場審議會出席委員二分之一以上同意，認定已無私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項各款應列為專輔學校的情形，包括合格教師比率均已達50%以上、無積欠教師薪資情事，所以免除列為專案輔導學校。

國教署長彭富源表示，4所學校都是因財務問題被列入專輔學校，當時預估4校在112年財務都會呈現負數。退場審議會在審議時，除了會對準當初被列入專輔的條文檢視外，也會檢視其他條文，包含合格教師比率超過50％、沒有積欠老師薪水等。

彭富源說明，這4所學校112、113年已準備足夠的資金，但教育部也會持續檢視，如果後來又符合列入專輔的要件，還是會被提報到退場審議會。今日解除專輔的學校，多獲得董事會或外界捐資，彭富源表示，如宏仁高中、公東高工都獲得超過6000萬捐資。

另外，因專輔學校苗栗縣大成高中原任加派董事的專任教職員已離職，且該校現已無專任教職員，所以本次退場審議會也通過加派學者專家1人擔任該校所屬學校法人董事。