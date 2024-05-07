擺脫退場命運！首見4私中解除專輔 私校工會：走出加護病房、創造奇蹟

教育部今天下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第17次會議，決議台東縣公東高工、育仁高中，以及嘉義市興華高中和宏仁高中等4校，免除專案輔導學校。私校工會表示，四校過去皆受財務惡化之苦，如今成為首波從退場條例脫困的私中，可謂走出加護病房、創造奇蹟，實屬不易。

教育部退審會認定，四所學校已無積欠教師薪資等狀況，因此獲得半數出席委員同意，免除列為專案輔導學校。

私校工會理事長吳忠春表示，育仁、興華、宏仁、公東等四所私中皆因「財務顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常運作」陸續被公告為專案輔導學校，經教育部輔導及校方努力後解除專輔，成為首波從退場條例脫困的私中，可謂創造奇蹟。

吳忠春指出，今日解除專輔四私中，辦學均頗有聲譽，但主要受少子化衝擊，不諳退場條例規定，未能及時維持基本財務結構，又輕忽被公告為專輔學校的嚴重性才被納入列管。但四校體質原本不差，經努力改善財務狀況後今都能在兩年改善期屆滿前順利走出「加護病房、重獲新生」，也可見事在人為。

吳忠春也說，四校今日順利解除專輔，也能證明被公告為專輔並不等於被判死刑，只要學校及董事會有心找出生存策略，仍可脫困。例如育仁高中申請改制、專營國中，興華的強項是升學績效，宏仁爭取教會大力捐資支持，公東則有極佳社會聲譽及公益價值，能解除專輔均非偶然。

但吳忠春也指出，即便解除專輔但私校辦學環境依然艱困，未來光靠學費收入無法收支平衡，若董事會或社會捐資未能持續，還是有再次被納入專輔的危機。之前已有不少專輔學校改善失敗退場，預期未來仍會有更多私校進入專輔，只有少數學校能脫困。目前私校處於「物競天擇、適者生存」的淘汰時期，誰是最後贏家，今日解專的四校可提供參考。