康軒文教共同推動台灣第一本「永續教科書」，為下一代永續教育共同努力

台灣第一本「永續教科書」於2024宜蘭綠色博覽會正式發表，以10大永續生活議題，透過「年度永續案例、解方與跨界資源」方式，翻轉永續教育現場，讓未來所需永續人才，從K12教育現場中就開始培養。 康軒文教製作連結課程地圖、動畫、繪本等資源，並注重美感教育，讓學童以有趣、易懂方式了解永續並落實於生活中。

地球解方總召集人、5% Design Action社會設計平台執行長楊振甫博士指出，永續教科書在名稱與形式上看起來是1本書，但其實不是傳統印象的教科書，最重要的價值，則是搭建起產學永續教育合作的橋樑。

圖／張皓婷 攝影

永續教科書從學校老師教學痛點中找到解方，透過宣導教育永續以及實際企業執行的案例，使之成為產學共創平台並進而為永續人才培養的起到關鍵作用，而國際永續趨勢強調，未來教科書不僅有獲取知識的功能，永續議題是教科書重要的核心內容，因此在發展校園永續實踐行動中，教科書出版社占了主要的戰略角色。

康軒文教總經理黃輝鐘表示，康軒文教從事幼教及國中小教科書逾30年，也協助教育部推廣各項教育政策。而我們深知SDGs不只與教育相關，更是全球關心的重大議題，我們看到了教育是永續發展的關鍵。因此我們開始在我們所擅長的教育領域中舉辦教師研習活動、製作教科書對應SDGs的課程地圖、也製作SDGs專刊來推廣，讓中小學老師可迅速掌握課程與17項指標的教學連結，以及延伸學習的繪本、雜誌圖書等，也都專為各項SDG目標設計對應的主題，一起為SDGs教育扎根。

圖／張皓婷 攝影

這幾年下來，我們發現越來越多的老師來詢問這個議題，期待有更多的教學資源一起進行共同的探討。而在發展各種教學活動中，我們發現，如果將社會上各種實際行動作為案例，可讓學生更了解真實世界，因此聽到主辦單位5% Design Action提到永續教科書的概念時，我們非常的開心，可說馬上倡議並以行動支持永續教科書的活動。康軒未來將不只在教育部的部定課程或學校的校定課程融入SDGs，後續將協助以企業實際的案例帶入老師的教學活動，連接起學生與真實生活，也實踐康軒願景，一起許孩子一個美麗的未來。

圖／張皓婷 攝影

除在校園中以教科書結合永續概念，康軒文教發揮其企業責任，帶領員工至北海岸進行淨灘活動，讓參與淨灘員工了解人為產生的垃圾，對環境會造成什麼樣的汙染，透過以大帶小的概念，影響並啟發員工及週遭的人。黃輝鐘表示，後續也有員工自發性參與其他淨灘活動，這也是另一種將永續落實於生活中的行為。

「永續教科書」創刊號是由「地球解方」、5% Design Action社會設計平台所號召，今年度透過包含康軒文教的11位跨域專家組成的編輯委員會，從10大永續生活議題，如綠色能源、食物轉型、綠色運具、循環經濟、低碳製程、生活轉型、森林永續等，共推出10家品牌作為創刊號代表企業，盼將最新的永續案例及解方、企業資源，結合至永續教育中，以對標未來118課綱所談到的永續素養。

圖／康軒文教 提供

永續教科書創刊號將於6月5日世界環境日正式上線，未來也將免費讓學校教師下載使用，並進一步對接至全國超過1000所學校，並每年號召至少100家企業加入永續教科書的行列。