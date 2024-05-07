課程融合SDGs 龍騰文化將永續教育帶出校園、落實生活

台灣第一本「永續教科書」於2024宜蘭綠色博覽會正式發表，盼讓10大永續生活議題，以「年度永續案例、解方與跨界資源」方式，翻轉永續教育現場，讓未來所需永續人才，從K12教育現場中就開始培養。 龍騰文化除將永續融入教科書，讓學生自然將其與學科連結，更透過組隊比賽、志工培訓等方式，讓學生以自身力量擴展永續概念。

圖／張皓婷 攝影

永續教科書盼從學校老師痛點中找到解方，宣導教育永續、成為產學共創平台、永續人才培養的關鍵，而國際永續趨勢強調，未來教科書不僅有獲取知識的功能，永續也應為教科書重要的核心內容，因此在發展校園永續實踐行動中，教科書出版社占了著要的戰略角色。

龍騰文化總經理陳美妃表示，龍騰文化出版高中職教科書已有50餘年，經過88課綱、99課綱、108課綱，教材不斷精進，尤其108課綱除要求素養，另個重點就是19項議題。近年積極推廣永續教育，盼SDGs議題不僅是紙上文字，而是要讓學生找到與其生活周遭有關的主題，才能直接思考，而透過與企業合作，利用企業案例作為教案，讓老師在課堂上中更易引導學生了解、進行永續教育，並思考如何做才對地球與環境有幫助。

龍騰文化陳美妃總經理分享教科書出版社對於永續教育的經驗。 圖／張皓婷 攝影

「老師與學生雖了解永續議題的重要性，但總認為離自己很遙遠」，陳美妃指出，永續教科書打破了這個框架，原先的教科書只能在校園內散播，但永續教科書與企業案例結合，讓學生與老師都能真正了解永續議題如何與生活做結合。舉例來說，遠東新世紀回收全台6成的塑膠，將其再製成衣服、鞋子等產品，而高中職學生熱愛買球、關注球鞋球衣，透過企業案例與教科書結合，之後學生就有較大機會進行永續消費。

圖／龍騰文化 提供

陳美妃坦言，高中職仍以課業為主，老師的課時也有限，無法另開一堂永續課程來倡導，聯合國提倡永續概念也認為不該是一門學科，因此龍騰努力將SDGs議題納入教科書，另也針對老師製作「永續行動派」，提供案例讓老師在永續議題上有切入點，以簡單易懂方式讓學生了解，並將學到的知識中結合生活上的問題。

除了教科書，龍騰文化也鼓勵學生將永續行為真正落實在生活中，為此，龍騰文化自2020年起舉辦「素養探究成果大賽」，至今已舉辦第4年，提供讓學生一個展現的平台，目的是讓學生自主組隊，找到與SDGs相關議題及解方，最後選出1支隊伍，由龍騰將支助完成其計畫，讓學生明白透過自身力量也能實踐永續。

陳美妃舉例，第2屆選出的隊伍為雄中的「野一片夢之海」，以SDGs議題4「優質教育」為重點。其學生團隊長期投入偏鄉教育，透過服務學習到對自身更有意義的事情，儘管學生們都有升學的壓力，但仍找到平衡點，在偏鄉服務中學習成長。

第3屆勝出隊伍為屏東女中的「剩食=廚餘？珍惜食物從你我做起」，探討SDGs議題12的負責任生產消費循環。其團隊關心學校營養午餐剩食問題，認為大多人過於浪費，希望不只是只在自身學生宣導，更希望能影響其他學校的學生，因此其團隊創作一首歌曲，並透過龍騰支助拍攝製作MV，透過歌曲傳遞到各大社群平台，藉此讓其他學校學生也重視此議題，讓永續概念向外擴展。

龍騰永續教育網、教材與活動成果展攤。 圖／張皓婷 攝影

另外，龍騰去年也與荒野保護協會合作。陳美妃表示，荒野保護協會的志工多為大學生或社會人士，但去年首次將高中生納入成為氣候變遷志工，經1個半月共11個假日的培訓，甚至有高三生在學測前參加，最後取得志工證照時都很高興，顯示學生並非對生活環境冷漠，更是因龍騰努力在永續議題盡一份心力，讓學生透過學習找到並成就更好的自己。