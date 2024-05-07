基隆首座人工草皮球場暖中啟用 學生：耐摔、不怕下雨

基隆市首座人工草皮球場今天在暖暖高中啟用，市府投入352萬餘元協助操場整建，將橄欖球訓練場原有壓克力材質改善翻新為人工草皮，同時也設置成手球訓練場，排水功能強化，下雨後1個多小時即可恢復原狀。學生說，很耐摔不怕痛，也不怕草枯死。教育處表示，未來將推動到其他學校，八斗高中有橄欖球隊，也申請改建為人工草皮球場。

謝國樑今天帶著德和國小與暖暖高中國中部的橄欖選手們開球。學生表示，以前一下雨就很泥濘，草枯死就很硬，有時還得去沙灘練比較軟，避免摔傷，如今全新的人工草皮球場不怕下雨、也不怕草枯死，很耐摔不會受傷。

德和國小橄欖球隊今年在全國橄欖球錦標賽國小帶式混合組榮獲冠軍。暖暖高中國中部發展橄欖球體育專項，組隊以來前年曾獲台北市中正盃七人制橄欖球錦標賽國中男子組碗級冠軍，去年獲全國清忠盃橄欖球錦標賽冠軍。

謝國樑說，不只橄欖球，還有籃球，基隆市的體育在全國發光發亮，不管是三級銜接或是職業體育賽事，市府都會繼續努力打造完善的場地。人工草皮好不好用，見仁見智，目的對了就好了，他上次去看味全龍比賽就全是人工草皮。

市府教育處表示，市府協助市立暖暖高中進行整體操場整建，將橄欖球訓練場原有壓克力材質改善翻新為人工草皮，同時也設置成手球訓練場，提供學生安全舒適且多功能的運動空間。