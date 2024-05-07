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華碩基金會捐贈 助國小數位學習

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市教育局去年起補助各校建置「新世代學習空間」，今年編列4200萬元打造高國中小新世代學習空間，華碩文教基金會捐贈逸仙國小360萬元教室環境工程及設備費，打造新世代數位學習「逸學教室」。

北市教育局長湯志民表示，人工智慧AI及新興科技快速發展，將科技融入教學，引導學生自主學習是當代教育主流，從112學年度起，陸續補助各校打造「新世代學習空間」，透過空間規畫、資訊科技設備輔助，以「學生為中心」創新學、跨域學模式，培養學生具備跨域統整及解決生活情境問題能力。

「逸學教室」是教師引導學生運用華碩Chromebook平板電腦、大尺寸觸控式螢幕，結合酷AI學習系統探索「不為人知的職業」主題，讓學生透過系統，瞭解巡山員、引水人所面臨工作困境及危險，並探討克服困難策略，藉由Zenbo機器人及觸控螢幕互動發表。課堂中，教師也會運用資訊設備，翻轉學生被動聽講情形，實現以學生為中心的課堂，成為學習的主動者。

華碩文教基金會執行長魏杏娟說，希望透過科技賦能，提升學生數位能力，強化創新思維，未來華碩志工也將擔任教育大使，讓資源不僅能夠幫助逸仙國小，更能作為北投區學校科技輔助。

教室 教育局

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