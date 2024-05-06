快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技類大專生占比4成6最高 人文類5年少3.8萬人

中央社／ 台北6日電
教育部今天公布最新統計，112學年科技類大專生約51.4萬人，占比46.9%，比107學年提升；人文類大專生約20.7萬人，占比18.9%最低，相較於107學年，5年間減少3.8萬人。聯合報系資料照片
教育部今天公布最新統計，112學年科技類大專生約51.4萬人，占比46.9%，比107學年提升；人文類大專生約20.7萬人，占比18.9%最低，相較於107學年，5年間減少3.8萬人。聯合報系資料照片

教育部今天公布最新統計，112學年科技類大專生約51.4萬人，占比46.9%，比107學年提升；人文類大專生約20.7萬人，占比18.9%最低，相較於107學年，5年間減少3.8萬人。

教育部今天公布112學年學校基本概況統計結果，包括各級學校數、學生數、畢業生數等資料。

學生數方面，依教育部資料，112學年各級學校學生共404.2萬人，比111學年減6.2萬人（1.5%），以大專生少4.5萬人（4%）最多；受少子女化影響，112學年各級學校學生數比107學年少28.3萬人（6.5%），以大專生少15萬人最多。

教育部統計也顯示，112學年高中生共55.8萬人，普通科占比由107學年43.2%增至111學年50%，專業群科占比由107學年41.7%減至112學年38.7%；112學年大專生共109.5萬人，比107學年減15萬人，碩博班學生微增，學士班減14.9萬人。

如以學科分類觀察，112學年大專生以科技類占比46.9%（51.4萬人）最高，以人文類占比18.9%（20.7萬人）最低，科技類、人文類大專生占比分別較107學年增加3.6個百分點、減少0.8個百分點，人文類大專生5年減少約3.8萬人。

另外，112學年STEM（科學、技術、工程、數學）領域學生數共37.4萬人，STEM領域學生占整體大專生比率從107學年31.4%增至112學年34.2%；STEM領域的研究生人數和占比，也從107學年7.8萬人（19.9%）增至112學年8.5萬人（22.8%）。

子女 教育部

延伸閱讀

環球科大退場 雲林縣府接手打造人才培育基地

醫病平台／醫學生不只是醫學生：醫學視野下的人文之旅

葉丙成任教育部新政次 教團：應先認識國教階段教學現場狀況

佛大入圍Edu RANK世界大學排名 名列台灣私立大學第25　大一新生免繳學雜費 佛光大學讓教育翻轉人生

相關新聞

華碩響應智慧教育 打造E世代數位學習「逸學教室」

華碩今日宣布，為響應台北市教育局推行之智慧教育政策，華碩文教基金會於台北市北投區逸仙國小打造E世代數位學習「逸學教室」，...

環球科大退場 雲林縣府接手打造人才培育基地

環球科技大學今年7月31日退場，校地由雲林縣府承接，預計1年內完成接管、過戶等作業，未來將與雲林科技大學合作，打造半導體...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

科技類大專生占比4成6最高 人文類5年少3.8萬人

教育部今天公布最新統計，112學年科技類大專生約51.4萬人，占比46.9%，比107學年提升；人文類大專生約20.7萬...

各級學生5年少28.3萬人 大專占半數、高中減幅大

少子女化現象下，教育部最新統計，112學年各級學校學生約404.2萬人，比107學年少28.3萬人，這5年來就減少人數來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。