教育無礙！台南普特生與「因雄崛起」共享數位學習

教育部委託台南市教育局開發的「因雄崛起」數位學習平台，已成數位教學常態模組，學生透過遊戲挑戰答題來增加知識量，在遊戲中享受樂趣並提升成就感。教育局長鄭新輝說，此一平台也讓普特生能透過數位學習，實踐自主學習、實現個人的學習目標。

下營國中特教教師王彥博設計人際關係主題課程，為不同特質的情障生和學障生規畫學習活動，運用遊戲式學習中的重要元素「闖關挑戰」，透過同學間的團隊合作完成一系列不同難度的關卡來達到學習目標，從而提高學習者的學習能力和技能。

王彥博分享資源班情障生李姓學生在「因雄崛起」線上答題遊戲中的積極參與情況，因十分投入遊戲學習情境，情緒保持穩定。王老師認為，「因雄崛起」是一個非常適合特教生的學習平台，學生以虛擬角色進行遊戲式學習，這樣的答題遊戲讓學生體驗不同狀況及提高學習動機，對人際互動發展也有正向影響。

學甲國中教師陳冠松透過「因雄崛起」為學生量身打造不同的學習途徑，建立沉浸式的學習環境；有別於傳統紙筆複習方式，適性化的輔助系統維持國中生的情境興趣，遊戲式學習中可透過自主探索來獲得知識和活絡學習內容。

陳冠松說，自然科學課程的探究實作能提升學生的投入與好奇，結合「因雄崛起」，學習者能依照自己的節奏和需求安排學習內容和進度，達成學習目標。完整的自主學習模式讓學生驚呼連連「連玩都能學習和複習」。

數位學習推動辦公室高誌健主任表示，南市無線網路建置智慧化的學習環境，支援線上數位學習平台的整合與應用，提供有結構的學習模式讓學生進行自學，未來將持續陪伴教師在合適的教學單元中建立「因雄崛起」數位教學常態模組，提供師生更好的學習體驗。