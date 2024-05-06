腦內失控旋律 林俊逸林逸欣挑戰全新音樂劇

音樂劇「腦內失控的iTunes」今天舉辦記者會，全劇由謝念組編導、張芯慈擔任音樂設計，找來合作多次能唱能演的林俊逸，搭配首次挑戰音樂劇的音樂才女林逸欣，大玩樂器旋律。

故事創作起因來自編導謝念祖看過的一本醫學書籍，書裡描述許多與音樂有關的腦異變案例，成為「腦內失控的iTunes」靈感奇緣。他想像，若有人的腦子因受到外力刺激，開始隨時隨地都能聽到音樂，角色的生活會有什麼變化，是很有趣的題材。全劇將於8月16日到18日連3天在台北城市舞台演出共4場。

謝念祖表示，林逸欣發過專輯、演過電視劇，「我在網路上看過她一人同時演奏3種樂器！太厲害了！」精通4種樂器的林逸欣表示，基本上她把畢生絕學都拿出來了，沒想到導演還不滿足的問她：「妳還會什麼？」讓她苦笑果真像其他前輩說的一樣，劇本會不斷更新、得隨時接招。

今天現場同時舉辦其他全民大劇團兩部音樂劇的聯合記者會，「大畫昭君～觀落雁」、「海角七號：造夢者」將於9月到11月間再次加演登台演出。特邀演員群方宥心、徐詣帆、林斌、金仁馨來到現場，壯大聲勢，共同為戲宣傳。

另外，方宥心與舞台劇演員王為新婚快滿一年，今天現場被問到婚後生活有什麼改變。方宥心笑說老公完全沒有求生欲，把老婆當兄弟，家裡氛圍像男生宿舍，對方忙舞台劇、自己忙新書出版。

前陣子夫妻到美國紐約旅遊，方宥心以為終於能體驗結婚蜜月期，殊不知兩人15天看了11部百老匯，踏出劇場就做檢討筆記，變成學術檢討會，讓她哭笑不得。