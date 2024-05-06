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木作王船技術保存者林良太辭世 文化部頒旌揚狀

中央社／ 台北6日電
高雄市文化資產保存技術「木作王船技術」保存者林良太（圖）25日辭世，享壽73歲。文化部長史哲表示，林良太長期投入木作王船技術，也樂於傳承及推廣，為台灣傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。圖為林良太生前與其製作的木作王船合影。（文化部提供）
高雄市文化資產保存技術「木作王船技術」保存者林良太（圖）25日辭世，享壽73歲。文化部長史哲表示，林良太長期投入木作王船技術，也樂於傳承及推廣，為台灣傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。圖為林良太生前與其製作的木作王船合影。（文化部提供）

高雄「木作王船技術」保存者林良太4月25日辭世，享壽73歲。文化資產局主任秘書張祐創代表文化部頒贈旌揚狀，由林良太保存者長子林聖彬代表受贈，表彰貢獻與傳承。

文化部文資局今天發布新聞稿表示，林良太1951年生於高雄，人稱「太師」，長期投入木作王船技術，並樂於傳承及推廣，具有有形文化資產保存、修復及維護等傳統技術；具有無形文化資產實踐中不可或缺的物件製作、修復之傳統技術與知識，高雄市政府2019年公告登錄「木作王船技術」保存者。

文化部表示，王船為王爺信仰中不可或缺之物件，林良太打造木作王船超過200艘，北至苗栗，東到花蓮，都有其製作王船之足跡，具有跨地域性高知名度。

林良太曾為重要民俗「西港刈香」、高雄市定民俗「下茄萣金鑾宮王醮大典」、「白砂崙萬福宮王醮大典」等製作木作王船，不論是船隻結構、設備、構件等，都能在腦海中構思，製作技術精湛。

林良太不僅熟悉王船製造流程，並具備王船製作之民俗、禁忌、儀式及迎送等知識，對文化資產保存與傳承具有重要影響，貢獻良多，其辭世留給世人無限感念，文化部將持續協助木作王船傳承工作，讓這項珍貴的文化遺產能永續流傳。

文化資產 文化部 王船

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