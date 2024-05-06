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台大國際政經學院揭牌 校長陳文章：蔡英文不會來當教授

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
蔡英文總統（左六）、國巨執行長王淡如（左起）、永豐金控董事長陳思寬、富邦金控副總經理林茂生、台灣大哥大董事長蔡明忠、台大校長陳文章、國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠、華南金控董事長張雲鵬、敏盛醫療執行長楊弘仁、台積電處長張孟凡等人上午一起出席國立臺灣大學國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（左六）、國巨執行長王淡如（左起）、永豐金控董事長陳思寬、富邦金控副總經理林茂生、台灣大哥大董事長蔡明忠、台大校長陳文章、國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠、華南金控董事長張雲鵬、敏盛醫療執行長楊弘仁、台積電處長張孟凡等人上午一起出席國立臺灣大學國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式。記者蘇健忠／攝影

國立台灣大學今日舉行「國際政經學院」揭牌典禮，外界關注學院是否有政治力介入，甚至總統蔡英文卸任後是否會任教，對此，校長陳文章強調不會請她擔任教授，僅會邀約演講。至於未來院長人選，他表示心裡已有想法，希望能延攬國外知名學者擔任。

台灣大學依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，設立「國際政經學院」，2月獲教育部正式核定，並於今日在台大徐州路校區、也就是未來的學院院址，舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。

國際政經學院曾遭指有政治力介入，是蔡英文的政治遺產，甚至未來可能會延攬政治人物。會後受訪時有媒體詢問，蔡英文卸任後是否會在國際政經學院教書，陳文章表示，不會請她擔任教授，但將會邀請她來演講。陳文章也強調，台大聘任老師都須經由三級三審、程序非常嚴格，絕對不像外傳會成為政府官員的旋轉門。

至於國際政經學院的院長人選為何，陳文章表示，依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，該人選需要有監督委員會、管理委員會審議，但他心裡對於院長人選已有想法，非常希望能夠延攬一位國外知名的學者擔任，並會提供能與國外競爭的薪資及資源。

談到未來國際政經學院要聘任的師資，陳文章強調師資的等級，是原來經由學院的資源無法聘到的，他心裡也有一些人選。

國際政經學院的經費有一半來自企業，富邦集團董事長蔡明忠在揭牌典禮上致詞時提到，陳文章有「三寸不爛之舌」，讓企業加入協助學院。蔡英文也有說，陳文章募款能力深植人心，雖然是化工系教授，但其處理事務的能力與見解都超過化工領域。

陳文章指出，國際政經學院10年經費總共28.5億元，企業占14.25億元，另一半由國發基金配合。10年後無論國發會是否繼續支持，他認為都能繼續得到企業支持。不過台大也會自行投入經費修建校區，至少先修好徐州路校區的綜合大樓。

台大 蔡英文 陳文章

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