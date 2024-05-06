台大國際政經學院揭牌 校長陳文章：蔡英文不會來當教授

國立台灣大學今日舉行「國際政經學院」揭牌典禮，外界關注學院是否有政治力介入，甚至總統蔡英文卸任後是否會任教，對此，校長陳文章強調不會請她擔任教授，僅會邀約演講。至於未來院長人選，他表示心裡已有想法，希望能延攬國外知名學者擔任。

台灣大學依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，設立「國際政經學院」，2月獲教育部正式核定，並於今日在台大徐州路校區、也就是未來的學院院址，舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。

國際政經學院曾遭指有政治力介入，是蔡英文的政治遺產，甚至未來可能會延攬政治人物。會後受訪時有媒體詢問，蔡英文卸任後是否會在國際政經學院教書，陳文章表示，不會請她擔任教授，但將會邀請她來演講。陳文章也強調，台大聘任老師都須經由三級三審、程序非常嚴格，絕對不像外傳會成為政府官員的旋轉門。

至於國際政經學院的院長人選為何，陳文章表示，依照「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，該人選需要有監督委員會、管理委員會審議，但他心裡對於院長人選已有想法，非常希望能夠延攬一位國外知名的學者擔任，並會提供能與國外競爭的薪資及資源。

談到未來國際政經學院要聘任的師資，陳文章強調師資的等級，是原來經由學院的資源無法聘到的，他心裡也有一些人選。

國際政經學院的經費有一半來自企業，富邦集團董事長蔡明忠在揭牌典禮上致詞時提到，陳文章有「三寸不爛之舌」，讓企業加入協助學院。蔡英文也有說，陳文章募款能力深植人心，雖然是化工系教授，但其處理事務的能力與見解都超過化工領域。

陳文章指出，國際政經學院10年經費總共28.5億元，企業占14.25億元，另一半由國發基金配合。10年後無論國發會是否繼續支持，他認為都能繼續得到企業支持。不過台大也會自行投入經費修建校區，至少先修好徐州路校區的綜合大樓。